Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Якутии подписал указ о сокращении почти 200 региональных чиновников

Политика
10 июня, 16:06 UTC+3

В результате указа Айсена Николаева, количество исполнительных органов государственной власти в республике сократилось с 35 до 30

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев сократил почти 200 региональных чиновников, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе главы и правительства республики Саха (Якутия).

"Своим указом врио главы Якутии упразднил министерство по развитию институтов гражданского общества, государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок, управление по государственному регулированию алкогольного рынка и управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате указа, меняющего структуру правительства Якутии, в целом сокращено 174 единицы работников исполнительных органов государственной власти, что составляет 7,8%. Количество исполнительных органов государственной власти сократилось с 35 до 30.

Ранее в пресс-службе сообщали, что Айсен Николаев настроен оптимизировать расходы на госаппарат в регионе. Он также поручил пересмотреть расходы на праздничные мероприятия, и рекомендовал региональным чиновникам сократить число командировок за пределы республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
4
Подросток из РФ впал в кому на курорте в Анталье
5
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
6
Советник Трампа заявил, что Трюдо своими комментариями после G7 "нанес США удар в спину"
7
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости