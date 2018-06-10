Врио главы Якутии подписал указ о сокращении почти 200 региональных чиновников

ЯКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев сократил почти 200 региональных чиновников, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе главы и правительства республики Саха (Якутия).

"Своим указом врио главы Якутии упразднил министерство по развитию институтов гражданского общества, государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок, управление по государственному регулированию алкогольного рынка и управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате указа, меняющего структуру правительства Якутии, в целом сокращено 174 единицы работников исполнительных органов государственной власти, что составляет 7,8%. Количество исполнительных органов государственной власти сократилось с 35 до 30.

Ранее в пресс-службе сообщали, что Айсен Николаев настроен оптимизировать расходы на госаппарат в регионе. Он также поручил пересмотреть расходы на праздничные мероприятия, и рекомендовал региональным чиновникам сократить число командировок за пределы республики.