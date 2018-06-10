Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генконсул: для сохранения мостов между США и Россией делается все

Политика
10 июня, 17:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июня. /ТАСС

Сергей Овсянников подчеркнул, что отношения между странами проходят очередное испытание на прочность

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты делают все для сохранения контактов между США и Россией в период, когда связи двух стран проходят испытание на прочность. Об этом в воскресенье на открытии VI Отчетно-выборного форума российских соотечественников в США заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"К сожалению связи между Россией и США вопреки усилиям и надеждам русского мира в этой стране проходят сейчас очередное испытание на прочность, опустившись, пожалуй, до самой низкой точки со времен холодной войны", - сказал он, выступая в российском посольстве в Вашингтоне. "В этих условиях позиция России остается неизменной: мы за стабильное и предсказуемое взаимодействие с Соединенными Штатами, основанное на уважении и невмешательстве во внутренние дела с признанием имеющихся разногласий, которые есть и будут", - добавил он.

"С нашей стороны предпринимается максимум из возможного, чтобы сохранить мосты и площадки для диалога, чтобы не ухудшить ту ситуацию, что уже имеет место быть, используя весь арсенал возможных средств", - продолжил дипломат, добавив, что речь идет сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, культурных, гуманитарных и спортивных обменов, "проявлении инициативы и доброй воли, пока это позволяет обстановка".

Овсянников также выразил признательность всем соотечественникам, которые помогали в организации и участвовали в голосовании на выборах президента России. "Несмотря на провокационные призывы в социальных сетях не голосовать люди пришли, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Даже несмотря на враждебно настроенные пикеты украинских националистов в Нью-Йорке, те, кто ждал в очереди проголосовать, в ответ на эти выпады запели гимн", - рассказал он.

По словам генконсула, уже сейчас можно выделить несколько реализованных при помощи диаспоры в 2018 году проектов, в частности, Форум русской молодежи Америки, празднование Рождества, Масленицы, мероприятия по случаю 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, акция "Бессмертный полк".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
4
Подросток из РФ впал в кому на курорте в Анталье
5
Лидер социал-демократов ФРГ заявила, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7
6
Советник Трампа заявил, что Трюдо своими комментариями после G7 "нанес США удар в спину"
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости