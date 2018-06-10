Генконсул: для сохранения мостов между США и Россией делается все

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты делают все для сохранения контактов между США и Россией в период, когда связи двух стран проходят испытание на прочность. Об этом в воскресенье на открытии VI Отчетно-выборного форума российских соотечественников в США заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"К сожалению связи между Россией и США вопреки усилиям и надеждам русского мира в этой стране проходят сейчас очередное испытание на прочность, опустившись, пожалуй, до самой низкой точки со времен холодной войны", - сказал он, выступая в российском посольстве в Вашингтоне. "В этих условиях позиция России остается неизменной: мы за стабильное и предсказуемое взаимодействие с Соединенными Штатами, основанное на уважении и невмешательстве во внутренние дела с признанием имеющихся разногласий, которые есть и будут", - добавил он.

"С нашей стороны предпринимается максимум из возможного, чтобы сохранить мосты и площадки для диалога, чтобы не ухудшить ту ситуацию, что уже имеет место быть, используя весь арсенал возможных средств", - продолжил дипломат, добавив, что речь идет сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, культурных, гуманитарных и спортивных обменов, "проявлении инициативы и доброй воли, пока это позволяет обстановка".

Овсянников также выразил признательность всем соотечественникам, которые помогали в организации и участвовали в голосовании на выборах президента России. "Несмотря на провокационные призывы в социальных сетях не голосовать люди пришли, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Даже несмотря на враждебно настроенные пикеты украинских националистов в Нью-Йорке, те, кто ждал в очереди проголосовать, в ответ на эти выпады запели гимн", - рассказал он.

По словам генконсула, уже сейчас можно выделить несколько реализованных при помощи диаспоры в 2018 году проектов, в частности, Форум русской молодежи Америки, празднование Рождества, Масленицы, мероприятия по случаю 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, акция "Бессмертный полк".