Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский стал объектом нападок в Twitter со стороны британской инициативной группы Bellingcat и ее сторонников за свою публикацию с требованием допустить Россию к участию в расследовании крушения малайзийского Boeing на Украине. Bellingcat, прославившаяся своим интернет-расследованием авиакатастрофы, возмутилась высказыванием российского дипломата о том, что сделанные ею выводы о причастности к трагедии Москвы основаны на несостоятельных доказательствах.

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"Травля со стороны Bellingcat доказывает, что я нашел их слабое место. Теперь они явно встревожены. Они и должны быть [встревожены], ведь если Россия будет допущена к участию в расследовании, а наши доказательства не будут игнорироваться, то всем станет ясно, что "король-то голый", - отметил Полянский в одной из своих последних записей.

Дискуссия в Twitter завязалась после того, как Полянский прокомментировал материал британской вещательной корпорации Би-би-си о состоявшейся в Нидерландах акции в память жертв авиакатастрофы. Как написал дипломат, произошедшее на востоке Украины в июле 2014 года - это "ужасная трагедия", и "никакие слова не успокоят тех, кто потерял близких". По его словам, утверждения так называемой Совместной следственной группы и Bellingcat о причастности к трагедии России "основаны на фейках".

Зампостпреда РФ задался вопросом о том, станет ли жизнь родных погибших легче, если обвинения будут выдвигаться в адрес тех, кто не имеет отношения к крушению Boeing, а "настоящие преступники избегут правосудия". "Именно это происходит сейчас, когда наши доказательства игнорируются, а Украину щадят. Мы добиваемся открытого и беспристрастного расследования с участием России. Поддержите нас!", - обратился дипломат к интернет-сообществу.

В ответ на это Bellingcat предложила своим читателям ответить Полянскому, потребовав от него обосновать свое высказывание о том, что Bellingcat и ССГ "используют липовые доказательства по делу MH17". Стороны обменивались репликами в течение нескольких часов, и к дискуссии подключились многие пользователи Twitter, некоторые из которых позволяли себе нелитературные выражения. Откровенные оскорбления прозвучали от основателя Bellingcat, британского журналиста Элиота Хиггинса.

"Не вам делать выводы о моей правомочности и объективности. Развязанная вами травля их только подкрепляет, - ответил недоброжелателям дипломат. - Вы поставили под сомнение мою личность, точно так же, как вы ставите под вопрос и препятствуете российскому участию в официальном расследовании. Поддержите его и верните к себе доверие". По его словам, необоснованность обвинений в адрес России станет понятна после "полного, тщательного и независимого расследования" с участием России, предусмотренного резолюцией Совета Безопасности ООН 2166. "Это - дело экспертов и специалистов, а не антироссийских троллей, подобных вам", - подчеркнул Полянский.

Дело MH17 и обвинения в адрес РФ

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

24 мая текущего года эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско- украинскую границу. А глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что расследование ССГ бездоказательностью обвинений напоминает дело Скрипалей.

Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.