Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Берлине урегулирование украинского кризиса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Встреча глав МИД Германии, России, Украины и Франции Хайко Мааса, Сергея Лаврова, Павла Климкина и Жан-Ива Ле Дриана по проблеме урегулирования конфликта на востоке Украины состоится в понедельник в Берлине. Переговоры пройдут на вилле внешнеполитического ведомства Германии "Борзиг".

Переговоров "нормандской четверки", с которых четыре года назад начались попытки мирного разрешения ситуации в Донбассе, не было очень давно. Эксперты даже заговорили о кризисе "нормандского формата".

Последний саммит с участием лидеров стран "четверки" Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. При этом ключевое решение берлинского саммита - сформировать единую дорожную карту по имплементации vинских соглашений - так и осталось невыполненным. Больше года не было и контактов на уровне глав МИД. Последняя такая встреча прошла в феврале 2017 года, когда участники вынуждены были констатировать отсутствие договоренностей по ключевым направлениям.

Практически остановилось продвижение в реализации основных требований главного документа мирного процесса - Комплекса мер по выполнению минских соглашений. На первый план вышли переговоры в российско-американском формате, а в центре дискуссий по украинскому кризису оказалась новая идея - предложение президента РФ о введении миссии ООН в Донбасс.

Тем временем ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась. После объявления Киевом с конца апреля нового формата силовой операции Вооруженные силы Украины начали наступление в районе Горловки, занимая все новые населенные пункты в так называемой серой зоне. За последнюю неделю мая ОБСЕ зафиксировала 7,7 тыс. случаев нарушения перемирия в Донбассе, а первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг назвал этот период худшим с начала текущего года.

В этих условиях взоры политиков вновь обратились к "нормандской четверке". При этом Москва неизменно заявляла, что новая встреча возможна лишь при условии достижения конкретных результатов.

"Россия готова его ["нормандский формат"] поддерживать, мы готовы встречаться на всех уровнях, но, разумеется, каждая из этих встреч должна быть хорошо подготовлена и должна чем-то позитивным заканчиваться", - сказал Владимир Путин 24 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с корреспондентом ТАСС уточнил, что "это должны быть хотя бы скромные, но конкретные шаги по направлению выполнения минских соглашений как по политическому треку, так и треку безопасности".

Главные темы

В преддверии встречи обозначились разные ожидания сторон и разные подходы к повестке предстоящих переговоров. Киев рассчитывает, прежде всего, обсудить в "нормандском формате" вопрос о возможности введения в Донбасс миссии ООН. В украинском МИД сразу заявили, что именно это станет одной из главных тем в Берлине.

В российском же внешнеполитическом ведомстве дали понять, что не отказываются от обсуждения этой идеи, но главный акцент планируют сделать на других вопросах. "Все темы, которые [стоят] на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться, - сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, отвечая на вопрос о возможности обсуждения миссии ООН. - Закрытых тем нет, "нормандский формат" для этого и создан". Однако главными для Москвы остаются требования выполнить для начала те пункты дорожной карты, о которых "четверка" договорилась на прежних встречах.

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"Ключевую роль будут иметь два комплекса вопросов: разведение сил в Станице Луганской и подтверждение актуальности "формулы Штайнмайера", - подчеркнул Карасин.

В МИД РФ планируют также поднять вопрос восстановления статус-кво в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, которые осенью 2016 года были объявлены зоной безопасности, но в последние недели вновь заняты вооруженными силами Украины.

Со своими инициативами по урегулированию планируют выйти и Париж с Берлином. Об этом на прошлой неделе сообщил официальный представитель МИД Франции. По его словам, Франция и Германия выступят с предложениями действий в таких сферах, как безопасность, политика, гуманитарная помощь и экономика, с тем "чтобы добиться положительной динамики, которая позволит продвигаться к полной реализации минских соглашений". Как подчеркивается в заявлении, эти предложения могут также поспособствовать "восстановлению на основе осуществления локальной автономии суверенитета Украины над территориями, находящимися в настоящее время под контролем сепаратистов".

Еще одна тема, которую, как сообщил в пятницу Петр Порошенко, намерен поднять Павел Климкин на встрече "четверки" в Берлине, - обмен осужденных на Украине 23 граждан РФ на граждан Украины, отбывающих наказание в России. Порошенко заявил, что "Украина согласовала и скоординировала свою позицию" и что германская и французская стороны поддерживают ее.

Миссия ООН

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Чуть позже Путин отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. В Киеве с этим форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с РФ, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения вооруженных формирований провозглашенных республик.

Москва свой проект резолюции внесла в СБ ООН, однако в дальнейшем плодотворной дискуссии на эту тему не получилось. Киев от разработки документа фактически самоустранился, не желая вносить никаких поправок или контрпредложений. "Вместо этого, - отметили в МИД РФ, - наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе - до проведения там местных выборов - международной военно-гражданской администрации".

"Такие предложения, идущие вразрез с минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском. Любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В результате обсуждения Совет Безопасности принял на прошлой неделе общий документ с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и призывом к скорейшей реализации минских соглашений. В МИД РФ это решение, которое имеет статус "заявления председателя" СБ ООН и носит обязательный к исполнению характер, назвали важным международным сигналом в адрес Киева с целью побуждения его к исполнению взятых на себя обязательств.

Компромисс Штайнмайера

"Формула Штайнмайера" была предложена более двух лет назад тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм урегулирования конфликта в Донбассе. Идея была выдвинута в качестве компромисса в споре сторон по вопросу очередности проведения выборов в Донбассе и введения в действие закона об особом статусе региона. Украинская сторона требовала сначала провести в регионе выборы, а только потом вводить там особый порядок самоуправления. В свою очередь представители провозглашенных республик опасались проводить голосование под контролем Киева и требовали предоставить им сначала определенную самостоятельность.

Предложение экс-главы МИД Германии предполагало введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в день проведения местных выборов в Донбассе на временной основе и после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах - на постоянной.

Несмотря на то, что "формула Штайнмайера" была согласована лидерами "нормандской четверки" на октябрьском саммите 2015 года, Киев в течение уже почти трех лет отказывается от каких-либо действий по ее реализации. Под разными предлогами представители Украины уклоняются и от обсуждения данного вопроса в политической подгруппе контактной группы.

В октябре 2017 года Верховная рада продлила принятый в 2015 году закон об особом статусе Донбасса с двухгодичным сроком действия еще на год. Теперь, как напомнили на одном из последних минских заседаний представители провозглашенных республик, до окончания его действия остается менее полугода, однако вопрос по-прежнему блокируется украинской стороной.

В Москве считают, что причина саботажа минских соглашений со стороны Киева в том, что украинское руководство не заинтересовано в урегулировании конфликта, тем более в преддверии президентских и парламентских выборов. "Зачем ему [Киеву] несколько миллионов антивластно настроенных граждан накануне президентских выборов 2019 года? Рейтинг обанкротившейся киевской власти и так ниже некуда", - заявил постпред РФ Василий Небензя на последнем заседании Совбеза ООН.

Станица Луганская

В сентябре 2016 года участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились начать процесс создания в Донбассе так называемых зон безопасности, откуда должны быть отведены все вооруженные силы противоборствующих сторон. На первоначальном этапе это должно было произойти в трех пилотных районах - возле села Петровское (ДНР), города Золотое и поселка городского типа Станица Луганская. Почти сразу удалось отвести силы на первых двух участках, а попытки сделать это в районе Станицы Луганской остаются безрезультатными до сих пор.

Киев постоянно ссылается на то, что в этом районе прежде должен быть установлен режим тишины в течение семи дней, чего якобы никак не удается достичь. Между тем наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали там необходимое затишье, а, по подсчету представителей провозглашенной Луганской народной республики, они уже около 80 раз посылали сигнальные ракеты о готовности к отведению сил, но не были поддержаны украинской стороной.

Более того, сделан шаг назад и в отношении уже созданных ранее двух зон безопасности - в районе Петровского и Золотого. Как подчеркнул на последней минской встрече представитель РФ Борис Грызлов, "украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств, ввела войска на участки разведения в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, оборудовала укрепления и разместила вооружения, что отмечается в отчетах СММ ОБСЕ".

Вне формата

Обмен пленными в Донбассе - одно из ключевых требований минских соглашений и ведущая тема в рамках контактной группы. Последний крупный обмен пленными состоялся в декабре 2017 года, когда Киев передал провозглашенным республикам 233 человека и получил 73. При этом в последний момент украинская сторона отказалась освобождать уже включенных в список для обмена россиян.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук объяснил тогда это действующей между странами СНГ конвенцией, которая предусматривает, что лица, совершившие преступления, могут выдаваться только по официальным каналам МИД. В свою очередь Петр Порошенко заявил, что Украина может освободить арестованных граждан РФ только в обмен на осужденных в РФ украинцев.

С тех пор, несмотря на обещание сторон завершить освобождение пленных в первые же месяцы 2018 года, процесс застопорился. Как неоднократно указывали представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, украинская сторона в рамках Контактной группы уходит от диалога с ними об обмене людьми, попавшими в плен в ходе конфликта в Донбассе, пытаясь перевести его в русло переговоров с Москвой с целью освобождения украинских граждан, отбывающих в России наказание за террористическую деятельность.

На прошлой неделе вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что обратилась в МИД страны с просьбой направить РФ официальное предложение о возможности передачи 23 осужденных на территории Украины россиян в обмен на отбывающих наказание в России Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и других.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на днях на вопрос о возможности такого обмена, отметил, что есть специальная рабочая группа, которая занимается этими вопросами и в рамках которой будет определено, кто конкретно войдет в список на освобождение. Песков также напомнил, что с украинской стороны эту тему ведет лидер Общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

В преддверии берлинской встречи по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого был затронут и вопрос обмена удерживаемыми лицами. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Была также достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.