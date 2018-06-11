Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская инициатива по договору о ракетах получила поддержку ОДКБ

Политика
11 июня, 9:41 дата обновления: 11 июня, 11:44 UTC+3

В заявлении говорится, что РФ выполняет Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а США допускают его нарушения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заседание совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате

Заседание совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате

© Александр Щербак/ТАСС

АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Главы МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержали российское заявление по Договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД), в котором ответственность за его нарушения возлагается на США, а о России говорится, что она полностью его соблюдает.

Проблемы координации

Совет министров иностранных дел ОДКБ обычно занимается вопросами координации внешней политики стран-участников (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) по наиболее острым международным проблемам. Так было и на этот раз: председательствующий на встрече министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что руководители внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность урегулированию в Сирии политико-дипломатическими средствами, а также выразили обеспокоенность ростом угроз терроризма и вызовов в сфере информационной безопасности.

Смотрите также
Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987 год

Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

Подобные заявления, в основном повторяющие основные подходы внешней политики государств - членов ОДКБ, давно стали традиционными для министерских встреч, в то время как принципиальные вопросы часто остаются за пределами внимания глав МИД: например, ни одна из стран организации не признала воссоединение Крыма с Россией.

Такая ситуация в отношениях между государствами, которые называют себя союзниками по Договору о коллективной безопасности, вызывала вопросы и ранее, и один из них прозвучал в ходе беседы с журналистами главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам встречи в Алма-Ате. "При голосовании по различным резолюциям у нас возникают нюансы между отдельными членами ОДКБ, но это, я считаю, не смертельно, - прокомментировал Лавров положение дел в координации внешней политики стран ОДКБ. - Мы работаем над тем, чтобы такие зазоры устранять. Для нас важно, что по принципиальным вопросам наши союзники голосуют с нами очень твердо".

Глава МИД РФ отметил, что члены организации проявили сплоченность в случае с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в том числе тогда, когда отравление Скрипалей обсуждалось в Организации по запрещению химического оружия.

Поддержка по ракетам

Заявление ОДКБ по ситуации с Договором о ракетах средней и малой дальности, проект которого был подготовлен Россией, стало новым подтверждением солидарности ОДКБ и значения этой организации для России.

Отмечая обеспокоенность нарушениями соглашения, министры организации констатировали, что Россия таких нарушений не допускает. "Государства - члены ОДКБ с удовлетворением отмечают, что Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, являющиеся сторонами по договору, сохраняют полную приверженность данному соглашению", - отмечается в документе.

При этом ответственность за то, что соглашение оказалось под угрозой, в заявлении однозначно возлагается на США. "Это относится, в частности, к конкретным военным программам США, осуществляемым без учета обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развертывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования; также вызывают обеспокоенность НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью от 500 до 5,5 тыс. км", - указано в документе.

Контакты с талибами

Министры продемонстрировали солидарность и в другом вопросе, представляющем особенную важность для России и центральноазиатских стран, - урегулированию конфликта в Афганистане. Как указал Лавров, главы МИД поддержали инициативу Кабула о начале прямых переговоров с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ).

Российский министр отметил, что пока наладить такой диалог не удается, но Москва вместе с партнерами по ОДКБ продолжит предпринимать усилия в этом направлении.

"Чувство плеча" - ощущения поддержки России на международной арене - может понадобиться российскому министру уже в ближайшие часы в Берлине, куда он направляется для участия в переговорах "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Как неоднократно замечал сам Лавров, хотя в европейских столицах нарастает разочарование киевскими властями, однако публично они продолжают поддерживать Киев и обвинять Москву в невыполнении минских соглашений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
США Россия Украина Армения Франция Киргизия Германия Казахстан Белоруссия Афганистан Таджикистан Великобритания
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Мария Шарапова осталась без реванша
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости