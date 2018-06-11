Россия довольна уровнем внешнеполитической координации в ОДКБ

АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Москва удовлетворена уровнем внешнеполитической координации в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"При голосовании по различным резолюциям у нас возникают нюансы между отдельными членами ОДКБ, но это, я считаю, не смертельно. Мы работаем над тем, чтобы такие зазоры устранять. Для нас важно, что по принципиальным вопросам наши союзники голосуют с нами очень твердо", - сказал он, добавив, что имеет в виду "солидарное голосование против резолюций о так называемых проблемах с правами человека".

Глава МИД РФ также отметил, что члены организации проявили подобную сплоченность и в случае с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. "Такая же солидарность была проявлена странами ОДКБ в рамках Организации по запрещению химического оружия, когда мы все в связи со спекуляциями по так называемому делу Скрипалей стали соавторами совместного заявления с участием еще многих государств о необходимости решать подобного рода вопросы исключительно на основе процедур, закрепленных в Конвенции о запрещении химического оружия", - подчеркнул Лавров.

Глава российского дипведомства обратил внимание, что страны ОДКБ ежегодно согласовывают и принимают документы на основе коллективных указаний постоянного представителя организации при международных организациях. "В прошлом году их было принято 15, на текущий год запланировано примерно столько же. Ряд из них уже принят, остальные будут разработаны и внесены в соответствующие международные структуры до конца этого года", - указал он.