ОДКБ продолжит обсуждать с ООН участие в миротворческой деятельности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжит обсуждать с ООН сотрудничество в миротворческой деятельности. Об этом в понедельник сообщает МИД РФ.

"Министры поручили генеральному секретарю ОДКБ продолжить контакты с профильными структурами ООН в целях формирования условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах миротворческой деятельности ООН", - говорится в сообщении ведомства по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ОДКБ в Алма-Ате.

В понедельник в Алма-Ате прошло очередное заседание СМИД под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.