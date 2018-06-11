Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОДКБ продолжит обсуждать с ООН участие в миротворческой деятельности

Политика
11 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Такое решение было принято по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ в Алма-Ате

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжит обсуждать с ООН сотрудничество в миротворческой деятельности. Об этом в понедельник сообщает МИД РФ.

"Министры поручили генеральному секретарю ОДКБ продолжить контакты с профильными структурами ООН в целях формирования условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах миротворческой деятельности ООН", - говорится в сообщении ведомства по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ОДКБ в Алма-Ате.

В понедельник в Алма-Ате прошло очередное заседание СМИД под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Мария Шарапова осталась без реванша
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости