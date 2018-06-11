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Лавров 13 июня встретится с главой МИД Греции

Политика
11 июня, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В ходе переговоров планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет встречу с главой МИД Греции Никосом Кодзиасом, стороны обсудят перспективы двусторонних отношений, в том числе в сфере торговли и в энергетике, а также актуальные международные вопросы. Об этом сообщается в понедельник на сайте МИД РФ.

"12-14 июня в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Греческой Республики Никос Кодзиас. 13 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет с ним переговоры, в ходе которых планируется рассмотреть состояние и перспективы российско-греческих отношений в различных сферах. Стороны намерены уделить особое внимание взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях, проанализировать состояние договорно-правовой базы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Также планируется обсудить важнейшие темы международной повестки, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке и на Украине, положение дел в Восточном Средиземноморье и на Балканах, а также защиту христианского населения ближневосточного региона, отмечают в ведомстве.

"Визит министра иностранных дел Греческой Республики в Москву, несомненно, послужит дальнейшему углублению плодотворного российско-греческого сотрудничества и взаимопонимания в международных делах", - добавили в МИД РФ.

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