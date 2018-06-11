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МИД РФ: Москва надеется на сохранение важной роли ГИБАЯТ в будущем

Политика
11 июня, 13:32 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 11, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что инициатива уже стала "эффективным инструментом по обмену лучшими практиками" в области ядерной безопасности

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) продолжит сохранять важную роль в деле укрепления ядерной безопасности в будущем. Об этом сообщил в понедельник в Хельсинки заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Вадим Смирнов на открытии двухдневного заседания международных экспертов в рамках ГИБАЯТ.

"Инициатива была запущена в 2006 году и стала эффективным инструментом по обмену лучшими практиками и укреплению ядерной безопасности. За это время сформировалось уникальное сообщество экспертов", - сказал он.

"В Хельсинки мы можем рассмотреть уже проделанную работу и обсудить инициативы на будущее, которые в 2019 году будут представлены на встрече в Буэнос-Айресе. Надеемся, что ГИБАЯТ продолжит играть важную роль в будущем", - добавил Смирнов. По его словам, Россия "стремится усилить конструктивный диалог и международную кооперацию" в области борьбы с ядерным терроризмом.

В свою очередь глава МИД Финляндии Тимо Сойни, выступая на встрече, отметил, что "крайне важно, что работа по улучшению ядерной безопасности продолжается и идет без перерывов". "Мы живем в мире, где риск терроризма для наших стран реален. Мы видели группы и отдельных людей, которые вдохновляются экстремистскими идеями. Поэтому нам нужна международная кооперация, и тот добровольный вклад, который вносят страны, принимая участие в работе ГИБАЯТ, бесценен", - подчеркнул он.

По мнению Сойни, важно, что работа по борьбе с ядерным терроризмом ведется "широким фронтом" и что в этом процессе принимают участие крупные государства - Россия и США. "У нас есть такой риск безопасности, как ядерные материалы, которые мы хотим сохранять недоступными для террористов. Финляндия рада принимать участие в этой работе и всегда готова активно действовать в целях сохранения мира", - сказал он.

Заседание международных экспертов в рамках реализации Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма проходит в столице Финляндии 11-12 июня.

На основе инициативы президентов США и России, которые являются сопредседателями ГИБАЯТ, это сотрудничество объединяет экспертов и международные организации для осуществления кооперации в борьбе с ядерными угрозами. Всего на встречу прибыли порядка 130 специалистов из разных стран. Финляндия является координатором работы ГИБАЯТ в 2017-2019 годах.

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