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Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры

Политика
11 июня, 16:18 дата обновления: 11 июня, 16:37 UTC+3

Отмечается, что атака проводилась из оккупированного США сирийского города Эт-Танф

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Лагерь беженцев Рукбан

Лагерь беженцев Рукбан

© AP Photo/ Raad Adayleh

ДАМАСК, 11 июня. /ТАСС/. Войска Сирии при поддержке ВКС России в понедельник предотвратили прорыв боевиков из оккупированного США сирийского города Эт-Танф в направлении Пальмиры. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"11 июня около 04:00 мск на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры", - сказали в центре.

По данным центра, в ходе боестолкновения "при поддержке авиации ВКС России прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены". "Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф", - отметили в центре.

Там пояснили, что попытки прорыва террористов из-под Эт-Танфа, контролируемого вооруженными силами США, осуществляются на регулярной основе. "Сирийский лагерь беженцев Рукбан, находящийся рядом с военной базой США в Эт-Танфе, из-за отсутствия доступа туда сирийских властей стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) и источником пополнения террористических формирований в центральной части страны", - отметили в центре.

Как отмечают военные РФ, этому способствует критическая гуманитарная ситуация в лагере Рукбан и длительное противодействие американских военнослужащих с военной базы Эт-Танф любым попыткам доставки туда гуманитарной помощи сирийским правительством или международными организациями.

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