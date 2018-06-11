Посольство РФ: Лондон мобилизует реакцию Запада на инцидент в Солсбери не на основе фактов

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании мобилизуют реакцию стран Запада на ситуацию с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не на основе конкретных фактов и доказательств. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя заявление Группы семи по инциденту в английском городе Солсбери.

Отвечая на просьбу прокомментировать одобренное на саммите "семерки" в Канаде коммюнике, в котором Россия вновь обвиняется в отравлении Скрипалей, дипломат заметил: "Как и по итогам встречи министров иностранных дел стран - членов Группы семи в апреле, мы вновь видим беспочвенные заявления в адрес России, не основанные на каких-либо доказательствах. В своих голословных обвинениях британские власти продолжают полагаться исключительно на союзническую "солидарность" и не могут предложить партнерам ничего, кроме тезиса о том, что отравлению Скрипалей "нет другого правдоподобного объяснения", кроме ответственности России".

"Поражает, что правительство консерваторов выдвигает серьезные обвинения против другой страны и пытается мобилизовать реакцию стран западного блока на основе одной лишь "правдоподобности", а не на конкретных фактах", - добавил пресс-секретарь.

Лидеры "семерки" выразили согласие с оценкой Великобритании, что РФ с большой долей вероятности стоит за инцидентом в Солсбери. 4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь, по версии британской стороны, подверглись в этом городе воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что оно разрабатывалось в России, и на данном основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Москва категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин призвал "прекратить болтовню" типа дела об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ и его дочери и перейти к решению конкретных вопросов.