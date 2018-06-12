Лавров назвал встречу "нормандской четверки" полезной

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Министерская встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) была очень полезной, хотя всех проблем решить не удалось. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Но я считаю, что встреча была очень полезной", - сказал Лавров по итогам прошедших в Берлине переговоров.

Лавров подчеркнул, что министры "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию - и в сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем".

По словам министра иностранных дел РФ, главы МИД "нормандской четверки" обсудили конкретные шаги по нормализации обстановки в сфере безопасности в сфере безопасности в Донбассе.

"Мы сегодня обсуждали необходимость конкретных шагов по нормализации обстановки в сфере безопасности в Донбассе, - сказал он. - Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры "нормандского формата" лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах - Петровском, Золотом и Станице Луганской - будет разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена".

По словам министра, в Петровском и Золотом такие действия были предприняты. "Однако с тех пор украинские вооруженные силы вернулись в эти так называемые серые зоны", - добавил Лавров.

"Что касается Луганска, - продолжил он. - Мы сегодня акцентировали внимание на требовании Украины, украинского правительства, начать разведение только в случае семи дней полной тишины, полного соблюдения прекращения огня".

Глава МИД РФ заявил, что в ходе встречи были представлены факты и свидетельства того, что мониторинговая миссия ОБСЕ "более 20 раз фиксировала семидневные и более периоды полного соблюдения режима прекращения огня". "Несмотря на это украинская сторона отказывается выполнять договоренности лидеров "нормандского формата" о разведении сил и средств", - подчеркнул глава российского дипведомства.

В сентябре 2016 года контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась о начале создания в Донбассе так называемых зон безопасности, откуда должны быть отведены все вооруженные силы противоборствующих сторон. На первоначальном этапе это должно было произойти в трех пилотных районах - возле села Петровское (ДНР), поселка городского типа Станица Луганская и города Золотое (оба в ЛНР). Почти сразу удалось отвести силы и создать первые две зоны безопасности - у Петровского и Золотого. А вот попытки сделать это в районе Станицы Луганской до сих пор остаются безрезультатными. Киев постоянно ссылается на то, что в этом районе прежде должен быть установлен режим тишины в течение семи дней, чего якобы никак не удается достичь. Однако даже наблюдатели ОБСЕ уже не раз фиксировали там необходимое затишье.

Миротворческая миссия ООН в Донбассе

Как отметил Лавров, тема размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе поднималась на встрече глав МИД "нормандского формата", которая состоялась в Берлине.

"Да, обсуждали миротворцев ООН, - сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос. - Российская позиция предельно ясная. У нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в Совет Безопасности ООН и которое направлено на обеспечение ооновской охраны наблюдателей, которые работают по линии ОБСЕ".

Вместе с тем, как отметил Лавров, Украина продолжает настаивать на американском варианте миссии ООН в Донбассе, что полностью разрушает минские договоренности. "Мы объяснили, что идеи, выдвигаемые американскими и украинскими представителями о том, чтобы эту миротворческую миссию превратить в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию провозглашенных республик - Донецкой и Луганской - и сама будет решать, кого и как избирать, полностью разрушают минские договоренности, - указал министр. - Мне кажется, что французы и немцы нашу логику понимают. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой, абсолютно противоречащий минскому комплексу мер подход будет их устраивать".

"Если у коллег есть какие-то комментарии по этому проекту резолюции, мы очень просим их направить нам письменно и в какой-то юридической форме, - подчеркнул глава МИД РФ. - Пока мы ни единого предложения о том, как изменить проект нашей резолюции не получили".

Как подчеркнул в этой связи Лавров, американские коллеги выдвигают "некие абстрактные идеи, которые не ложатся на бумагу". "И когда спецпредставитель [Госдепа] США по Украине Курт Волкер заявляет, что мяч на российской стороне <...>. Наверное, он не очень искушен в дипломатии, потому что мяч, как раз, на стороне тех, кто пытается оспорить нашу концепцию ооновской миссии в поддержку ОБСЕ и минского комплекса мер".

"Пока нам не представят конкретные поправки к конкретному проекту резолюции, который мы распространили, мы будем из этого исходить", - заключил российский министр.

Освобождение задержанных

Главы МИД "нормандской четверки" на встрече в Берлине также обсудили освобождение задержанных лиц, о чем говорили президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Петр Порошенко, добавил Лавров.

"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Путина в Китае", - сказал глава российского дипведомства.

"Специальные представители по правам человека находятся в контакте по итогам их разговора и пытаются составить дорожную карту решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", - отметил Лавров.

"Безусловно, здесь нужно проводить различия между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как ваш коллега [главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл] Вышинский был на Украине обвинен в государственной измене, и теми, кто реально подозревается, обвиняется в противоправных действиях", - подчеркнул министр.

Во время состоявшегося в субботу телефонного разговора Владимир Путин и Петр Порошенко достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.

"Формула Штайнмайера"

Германия и Франция поддержали позицию России о необходимости юридического закрепления "формулы Штайнмайера", предполагающей введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в "нормандском формате" на уровне министров.

"До сих пор наши украинские коллеги не позволяют этой формуле, этой договоренности лидеров лечь на бумагу и обрести какую-то юридическую значимость. Сегодня мы об этом тоже говорили, и наши французские и германские коллеги нас в этом поддержали", - сказал он.

"Надеюсь, что сигналы, которые мы сегодня отсюда транслируем во внешний мир, возымеют свое действие", - добавил Лавров, подчеркнув, что это прежде всего касается договоренностей, достигнутых лидерами стран "нормандского формата".

"Речь о том, о чем договорились наши лидеры - разведение сил и средств в трех пилотных районах, которые лидеры четырех стран лично обозначили на карте, и выполнение "формулы Штайнмайера", - пояснил министр.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Минские соглашения

Советники лидеров "нормандской четверки" продолжат обсуждать шаги по выполнению минских договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разговор о том, как синхронизировать действия по выполнению минских договоренностей, идет не только в рамках внешнеполитических ведомств, но и по линии внешнеполитических советников президентов трех стран и канцлера Германии. Эти контакты продолжатся, мы их активно поддержали", - сказал он.

Кроме того, по словам Лаврова, главы МИД "нормандской четверки" подтвердили незыблемость минских договоренностей, однако у Москвы остаются вопросы к их выполнению Киевом.

"Решающее значение имеет подтверждение всеми участниками сегодняшней встречи незыблемости минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся", - сказал он.

Лавров также отметил, что считает встречи на уровне министров полезными, хотя обсуждение реализации минских соглашений идет не только в рамках внешнеполитических ведомств, но и по линии внешнеполитических советников президентов трех стран и канцлера Германии. "Эти контакты [cоветников] продолжатся, мы их активно поддержали", - заверил он.