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В Совфеде заявили, что лидер КНДР вряд ли пойдет на полную денуклеаризацию полуострова

Политика
12 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Сенатор Владимир Джабаров добавил, что ядерное оружие - это "гарантия безопасности" для Ким Чен Ына

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын вряд ли пойдет на полную денуклеаризацию Корейского полуострова до завершения работы по укреплению безопасности в регионе, которая потребует времени и участия стран-гарантов. Об этом сенатор заявил ТАСС, комментируя итоги саммита в Сингапуре.

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"Вопрос денуклеаризации [Корейского полуострова], наверное, все-таки пока стоять не может, потому что Ким Чен Ын слишком хорошо помнит, что произошло с Каддафи, с Хусейном, с другими главами государств. Поэтому для него ядерное оружие - гарантия его безопасности. Скорее всего, навряд ли он пойдет на полное уничтожение атомного оружия", - сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что в документе, который Ким Чен Ын подписал во вторник совместно с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Сингапуре, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

По мнению Джабарова, обнадеживает сам факт состоявшейся встречи лидеров двух стран, что дает толчок для дальнейшей работы по повышению мер безопасности на полуострове. "Речь пойдет, скорее всего, о каких-то возможных договорах, соглашениях между двумя Кореями при странах-гарантах, которыми могут выступить и Россия, и Китай, и США, и Япония. Главное, что все сдвинулось с мертвой точки и встреча состоялась", - сказал сенатор.

Он добавил, что невозможно за одну встречу решить все вопросы, "потому что все-таки страны 65 лет ссорились". "Я надеюсь, что эта встреча будет началом дальнейших контактов и переговоров, возможно, с привлечением Китая, Южной Кореи и России, когда будет обсуждаться тема безопасности Корейского полуострова. Я смотрю с оптимизмом, но таким сдержанным [на саммит КНДР - США], поскольку все-таки опасаюсь, чем это закончится", - сказал Джабаров.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Джабаров, Владимир Михайлович
Страны
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