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Эксперт: КНДР в формулировках гарантий безопасности от США будет бороться за каждую букву

Политика
12 июня, 12:09 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 12, июня. /ТАСС

Академик Алексей Арбатов считает, что процесс денуклеаризации займет много лет

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ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Предоставление США гарантий безопасности КНДР в обмен на денуклеаризацию будет заключаться в вопросе формулировок, Пхеньян при этом будет бороться за каждую букву и запятую. Такое мнение высказал во вторник руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

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"Это будет вопрос формулировок, над которыми будут работать стороны, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на полях Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. - Корейцы люди въедливые, просто так, не глядя документ не подпишут". "Пхеньян будет бороться за каждую букву и запятую, как сформулировать, - отметил академик. - КНДР должны получить гарантии, что силовым путем режим не сменят и что события как в Ливии не сбудутся".

Арбатов не считает, что состоявшийся в Сингапуре саммит США-КНДР окажется лишь разовым мероприятием. "Нет. Но с президентом США Дональдом Трампом все может быть, если он решит, что все уже сделано и отвлечется на какие-то другие вопросы, - сказал эксперт. - Если подходить к этому серьезно, то процесс займет много лет".

Академик видит поэтапное решение вопроса. "Каждый раз будет идти торг. Снятие санкций с КНДР в ответ на какие-то дополнительные шаги, что делать с ураном, плутонием, как проверить демонтаж боеприпасов. - сказал Арбатов. - Все это очень сложное дело. Ни разу нигде такого не было".

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