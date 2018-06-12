Эксперт: КНДР в формулировках гарантий безопасности от США будет бороться за каждую букву

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Предоставление США гарантий безопасности КНДР в обмен на денуклеаризацию будет заключаться в вопросе формулировок, Пхеньян при этом будет бороться за каждую букву и запятую. Такое мнение высказал во вторник руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

"Это будет вопрос формулировок, над которыми будут работать стороны, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на полях Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. - Корейцы люди въедливые, просто так, не глядя документ не подпишут". "Пхеньян будет бороться за каждую букву и запятую, как сформулировать, - отметил академик. - КНДР должны получить гарантии, что силовым путем режим не сменят и что события как в Ливии не сбудутся".

Арбатов не считает, что состоявшийся в Сингапуре саммит США-КНДР окажется лишь разовым мероприятием. "Нет. Но с президентом США Дональдом Трампом все может быть, если он решит, что все уже сделано и отвлечется на какие-то другие вопросы, - сказал эксперт. - Если подходить к этому серьезно, то процесс займет много лет".

Академик видит поэтапное решение вопроса. "Каждый раз будет идти торг. Снятие санкций с КНДР в ответ на какие-то дополнительные шаги, что делать с ураном, плутонием, как проверить демонтаж боеприпасов. - сказал Арбатов. - Все это очень сложное дело. Ни разу нигде такого не было".