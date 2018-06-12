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Косачев усомнился, что США и КНДР не отступят от договоренностей

Политика
12 июня, 12:13 дата обновления: 12 июня, 12:28 UTC+3

При этом сенатор не считает нужным с излишним скепсисом относиться к успехам, достигнутым в ходе саммита в Сингапуре

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что пока нет уверенности, что лидеры США и КНДР после встречи "немедленно бросятся развивать сингапурский успех", в процессе мирного урегулирования на Корейском полуострове важна роль мирового сообщества.

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"Уверенности в том, что обе стороны (США и КНДР) немедленно бросятся развивать сингапурский успех, пока нет. Слова Трампа о том, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове начнется "очень и очень скоро" - это больше пожелание, чем факт", - написал Косачев на своей странице в Facebook во вторник.

При этом сенатор не считает, что скепсис должен перевесить в оценках встречи двух еще недавно враждовавших сторон. "Здесь важна роль международного сообщества. Поймать двух лидеров на слове и подталкивать дальше, демонстрируя единство позиций ведущих мировых игроков, примерно как по иранской теме - вот то, что сейчас важно делать всем остальным", - отметил Косачев.

По его мнению, сам факт первой в истории встречи президента США и лидера КНДР, подписание совместной декларации с провозглашенной целью денуклеаризации Корейского полуострова и оптимистичный настрой обоих лидеров - "это, безусловно, тот актив, который имеет весь мир после саммита в Сингапуре; но определенный пассив заключается в том, что речь идет о встрече двух "нарушителей": одна из сторон годами не выполняет резолюции Совбеза ООН, а другая буквально месяц назад вышла из соглашения, по которому предоставлялись гарантии другому государству".

Парламентарий пояснил, что речь идет об Иране, который также обязался прекратить развитие своей ядерной программы и против которого США возобновили и усилили санкции.

Прелюдия к миру

"Кроме того, оба лидера - мастера того, что в английском называется "U-turn", или "разворот на 180 градусов", что и наблюдалось невооруженным глазом все несколько недель подготовки к саммиту и вряд ли на нем закончится", - считает Косачев.

Он напомнил, что Ким Чен Ын назвал саммит "прелюдией к миру" и добавил, что считает это высказывание вполне точной оценкой. "Это еще не мир, но прелюдия к нему, без которой не "заиграет" основная тема. Поэтому сейчас крайне важно не упустить этот шанс и не потерять весь актив, который был наработан в Сингапуре", - заключил Косачев.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Косачев, Константин Иосифович
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