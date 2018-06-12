В ОП РФ назвали переговоры между США и КНДР формальным завершением Корейской войны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Итоги встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре позволяют говорить о первом шаге на долгом пути к преодолению последствий Корейской войны 1950-1953 годов, в том числе к решению таких проблем, как обеспечение безопасности на Корейском полуострове и дипломатическое признание официального Пхеньяна. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков.

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса. В подписанном по итогам встречи документе, в частности, говорится, что Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

"Можно говорить о формальном завершении Корейской войны, в которой участвовали США, но пока мы понимаем, что мирный договор формально не подписан, и, тем не менее, мне кажется, что формально можно говорить о завершении этой войны", - сказал Примаков.

Однако, как отметил эксперт, возможны еще и срывы договоренностей, потому что "партия войны есть и в американской администрации", и в Пхеньяне не все относятся достаточно однозначно к сближению с США. "Главное, что будет дальше, будут ли дальше встречи в Пхеньяне, как приглашал Ким Чен Ын, будет ли встреча в Вашингтоне, как приглашал ранее Дональд Трамп, будут ли какие-то очередные резкие заявления", - отметил Примаков.

"Для Северной Кореи самый важный вопрос, который поднимают американцы, - денуклеаризация. Для них, северокорейцев, это практически невозможно", - отметил член ОП, пояснив, что одна из причин, по которой состоялись эти переговоры, это обладание Пхеньяном ядерным оружием. По его мнению, власти КНДР понимают, что если сейчас отказаться от ядерного оружия на "драконовских условиях, которые им выдвигали американцы, то их вес на возможных новых переговорах будет снижаться".

"Скорее всего, Пхеньян будет вести к тому, что они будут останавливать разработку, новых испытаний не будет, но они будут пытаться сохранить за собой право быть признанными в качестве ядерной державы с последующими остальными выводами", - подчеркнул Примаков, добавив, что для Пхеньяна очень важно дипломатическое признание со стороны Соединенных Штатов, поскольку это позволило бы "закрыть страницу, связанную с Корейской войной".