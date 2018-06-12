Эксперт: прорыва на встрече Ким Чен Ына и Трампа не произошло

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп, подписав по итогам саммита документ с расплывчатыми формулировками, не смогли достичь прорыва в ситуации на Корейском полуострове. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая.

"Встреча Ким Чен Ына с Трампом имела замечательный эффект, стороны довольны достигнутым результатом. Но на самом деле реальных результатов пока не видно", - сказал он.

По словам эксперта, документ, который удалось подписать Трампу и Ким Чен Ыну "не содержит серьезных сенсаций". "В нем повторено то, что ранее звучало. Он нисколько не идет дальше тех договоренностей, которые были достигнуты между КНДР и США в 1994 году. Документ расплывчатый и не содержит пока конкретных обязательств сторон", - пояснил он.

Однако Толорая выделил важную деталь - американская сторона обещала двигаться к гарантиями безопасности КНДР. "Они ранее избегали слово "гарантии", говорилось лишь об уверениях", - обратил внимание эксперт.

Разные подходы к денуклеаризации

Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова был одной из центральных тем на саммите. Как отметил Толорая, Ким Чен Ын подтвердил свое желание двигаться к полной денуклеаризации всего Корейского полуострова. "Здесь обращается внимание два момента: двигаться "к" этому, но не значит когда-либо достичь этой цели, а также прогресс в Северной Корее будет увязан с денуклеаризацией Южной Кореей прилегающих районов к Корейскому полуострову", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что по этой проблеме в документ прошла северокорейская, а не американская формулировка в отношении полного, невозвратного, проверяемого процесса денуклеаризации КНДР.

Директор центра отметил, что в документе также поднимается вопрос "мирного режима" отношений двух государств. Он обратил внимание, что Пхеньян по-прежнему видит подписание мирного договора с Вашингтоном основным его условием. Однако в Белом Доме считают, что движение в этом направлении должно быть поэтапным после полной денуклеаризации азиатской страны.

Толорая считает, что главным достижением по этой проблеме было поручение дипломатам двух стран прорабатывать конкретные детали соглашения: "Такой процесс может продолжаться долго, и хорошо бы, чтобы он не сорвался. Как говорится, пока говорят дипломаты, пушки молчат".

С позиции наблюдателя

Комментируя российское участие в урегулировании на Корейском полуострове в контексте состоявшегося в Сингапуре саммита, Толорая выразил мнение, что "Россия смотрит довольно-таки издалека на встречу Трампа с Кимом".

"Ясно, что Москва приветствует этот диалог, что желает ему успеха, но пока мало чем может помочь. Переговоры, которые будут продолжаться на двустороннем американо-северокорейском треке, от России мало зависят, и она может только выражать им поддержку", - продолжил он.

Эксперт считает, что ожидаемая в сентябре встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына - это "больше реверанс и желание держать видимость о значительной роли России на Корейском полуострове". "Пока проблема решается без нас [России]", - заключил эксперт.