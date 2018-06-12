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Россия приветствовала проведение переговоров лидеров США и КНДР в Сингапуре

Политика
12 июня, 14:49 дата обновления: 12 июня, 15:25 UTC+3

В МИД РФ выразили готовность активно поддерживать политико-дипломатический процесс вокруг Корейского полуострова

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Здание Министерства иностранных дел РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия приветствует проведение переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре и рассчитывает на дальнейшее комплексное урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в размещенном во вторник комментарии МИД РФ.

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"Приветствуем проведение переговоров председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и Президента США Д.Трампа 12 июня в Сингапуре. Исходим из того, что нормализация американо-северокорейских отношений, стремление к которой отражено в итоговом совместном заявлении сторон, является неотъемлемой частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную", - говорится в сообщении министерства.

Россия убеждена, что прекращение провокационных действий со стороны США является необходимым шагом для снижения уровня напряженности на Корейском полуострове. "Позитивно оцениваем заявление президента США по итогам встречи о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров. Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия", - говорится в сообщении министерства.

Москва продолжит активно поддерживать политико-дипломатический процесс вокруг Корейского полуострова. "Со своей стороны продолжим прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство призывает КНДР и США приступить к проработке модальностей многосторонних консультаций для урегулирования ситуации.

"В свете того, что реализация первого и второго этапа российско-китайской дорожной карты уже идет, призываем партнеров приступить к проработке модальностей многосторонних консультаций, конечной целью которых видим создание прочного механизма мира и безопасности на основе учета законных интересов всех государств Северо-Восточной Азии", - отмечается в сообщении.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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