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Парламент Северной Осетии будет сотрудничать с госсоветом Крыма и заксобранием Севастополя

Политика
12 июня, 18:06 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июня. /ТАСС

По мнению председателя парламента Северной Осетии Алексея Мачнева, соглашение способствует сближению регионов в экономической и гуманитарной сферах

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Парламентарии Северной Осетии подписали в Крыму соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Госсоветом республики и законодательным собранием Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

"Парламент республики Северная Осетия - Алания и государственный Совет Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на установление и расширение межпарламентских связей на принципах равенства, взаимного уважения и учета интересов сторон, формирование и развитие единого экономического и правового пространства, укрепление факторов стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.

По мнению председателя парламента Северной Осетии Алексея Мачнева, соглашение будет способствовать не только сближению регионов в экономической и гуманитарной сферах, но и станет важным шагом на пути построения дружеских отношений между субъектами России.

В рамках пребывания в Крыму состоялась также встреча североосетинских парламентариев с Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, который передал верующим республики икону с частицей мощей Святителя Луки.

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