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Посол РФ: Москва готова вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Вильнюсом

Политика
12 июня, 22:17 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 12, июня. /ТАСС

По словам Александра Удальцова, Литва для РФ является важным партнером и соседом

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ВИЛЬНЮС, 12 июня. /ТАСС/. Взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Литвой может быть восстановлено на основе доброй воли без предварительных условий и требований. Об этом во вторник на приеме по случаю празднования Дня России, организованном российским диппредставительством, заявил посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов.

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"Мы готовы к нормальному партнерству, взаимовыгодному сотрудничеству без каких-либо предварительных условий и тем более требований", - подчеркнул он. По словам посла, Литва для РФ является важным партнером, соседом.

"Между нашими странами исторически сложились глубокие связи практически во всех сферах и областях", - сказал дипломат, отметив при этом, что эти межгосударственные контакты не являются однозначными. "К сожалению, наши отношения переживают не лучше времена", - сказал Удальцов. Москва неоднократно отмечала свою готовность к возобновлению двустороннего диалога, который должен вестись без предварительных условий, и российская сторона к нему готова.

В Литве вопрос возобновления контактов с РФ на политическом уровне стал объектом политической дискуссии. Глава правительства Саулюс Сквернялис заявил о необходимости восстановить работу литовско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. По его мнению, это необходимо для решения в интересах Литвы двусторонних проблем. Он отметил, что считает ненормальным тот факт, что Литва является единственным государством Евросоюза, у которого нет каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией.

При этом президент республики Даля Грибаускайте заявила, что возобновление работы комиссии нецелесообразно. Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что рабочие отношения, контакты между Литвой и Россией на повседневном неполитическом уровне не прерывались и продолжаются, но на высоком уровне их возобновление не планируется.

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