Медведев примет участие в заседании Совмина Союзного государства и побеседует с Кобяковым

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Андрей Кобяков примут в среду участие в заседании Совета министров Союзного государства. Как сообщил ТАСС сотрудник аппарата российского правительства, на полях заседания также запланированы двусторонние переговоры Медведева и Кобякова. Предыдущее заседание Совмина состоялось в Гомеле 8 декабря 2017 года.

В повестке нынешней встречи значатся 14 вопросов "по широкому кругу российско-белорусских отношений и союзного строительства", добавил представитель правительства РФ. В частности, планируется подвести итоги торгово-экономического сотрудничества и рассмотреть отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год, проанализировать ход выполнения решений Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по таким ключевым вопросам, как сохранение потенциала машиностроительного комплекса, сотрудничество в области сельского хозяйства. Кроме того, стороны примут решения по прогнозным балансам спроса и предложения по важнейшим видам продукции и индикативным балансам топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2018 год.

"Масштабный блок вопросов касается развития российско-белорусского сотрудничества в области науки и инноваций. Стороны проанализируют работу Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, обсудят результаты программы по совершенствованию системы защиты общих информационных ресурсов Белоруссии и России на основе высоких технологий на 2011 - 2015 годы, а также примут решение относительно учреждения Премии Союзного государства в области науки и техники", - сообщил сотрудник аппарата российского кабмина.

Совет министров является исполнительным органом Союзного государства. В него входят главы правительств Белоруссии и России (российский премьер-министр Медведев в настоящее время является председателем Совета), министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления и государственный секретарь Союзного государства.

Совмин разрабатывает основные направления общей политики Союзного государства, обеспечивает создание и развитие единого экономического пространства, проведение единой финансовой, налоговой, кредитной, денежной, валютной, ценовой и торговой политики. Кроме того, Совмин способствует проведению согласованной политики стран-участниц в международных делах, в сфере обороны, безопасности, обеспечения законности, прав и свобод граждан, обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, а также в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды.