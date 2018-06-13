Главы МИД России и Греции обсудят вопросы защиты христиан на Ближнем Востоке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в среду переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщили в российском дипведомстве, министры рассмотрят состояние и перспективы развития отношений России и Греции в различных областях. "Стороны намерены уделить особое внимание взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях, проанализировать состояние договорно-правовой базы двусторонних отношений", - указали в МИД.

Международная тематика

В Москве рассчитывают на полезный обмен мнениями с греческой стороной по международной тематике, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке, Украине, в Восточном Средиземноморье и на Балканах. Темой, представляющей взаимный интерес, также является защита христианского населения ближневосточного региона.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, подходы Москвы и Афин по большинству глобальных и региональных вопросов близки. "Предпринимаются совместные усилия по поддержанию высокой динамики политического диалога и реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе по результатам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Греческой Республики Алексиса Ципраса на полях Международного форума "Один пояс - один путь", - добавили в министерстве.

Там напомнили, что в этом году Россия и Греция отмечают 190-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. "В настоящее время прорабатываются приуроченные к этим датам памятные мероприятия", - указали в МИД РФ.

Экономическое сотрудничество

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, сторонам удалось вывести товарооборот на траекторию роста. "По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Грецией вырос на 27,4 % до $3,7 млрд. В 2018 году эту тенденцию удалось сохранить", - констатировали в МИД.

В Москве обратили внимание на восстановление турпотока из России в Грецию: в 2017 году он достиг 856,2 тыс. человек. "Реализуемая с сентября 2017 года программа Года туризма закрепила положительный импульс, которое придало двустороннему взаимодействию проведение в 2016 году перекрестных Годов Россия - Греция", - полагают в министерстве.