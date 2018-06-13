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Посол РФ в США: Россия следует международным нормам и никому свою волю не навязывает

Политика
13 июня, 2:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июня. /ТАСС

Анатолий Антонов также подчеркнул, что США и Россия могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Россия - ответственный участник международной жизни, она никому не навязывает свою волю, ценности и следует принятым во всем мире нормам. Об этом во вторник заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на приеме в представительском корпусе российского посольства по случаю Дня России.

"Россия - влиятельный и ответственный участник международной жизни. Мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо следуя нормам международного права", - сказал глава дипмиссии. Он также отметил, что цели Москвы "предельно понятны". Это, по его словам, "безопасность границ и создание благоприятных внешних условий для решения насущных задач внутреннего развития".

В своей речи Антонов отметил, что 12 июня - "это дата, знаменующая начало коренных перемен", когда стране "предстояло найти собственный путь к строительству нового политического и экономического уклада". "Потребовалось колоссальное напряжение сил, чтобы пройти через этот трудный период, отстояв государственный суверенитет, сохранив собственные ценности и укрепив внутреннюю солидарность нации", - напомнил он.

"Россия справилась со сложнейшими вызовами. Нам удалось обеспечить, несмотря на жесткие внешнеполитические и внешнеэкономические условия, стабильное поступательное развитие нашей страны и создать предпосылки для уверенного движения вперед", - подчеркнул посол.

Антонов также подчеркнул, что США и Россия могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности, сотрудничество позволит обеим странам эффективнее отвечать на схожие вызовы.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с США. Наши страны могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности", - сказал Антонов.

"Мы сталкиваемся со схожими вызовами, на которые могли бы отвечать намного эффективнее, действуя вместе. Российская сторона к такой работе готова", - заверил глава дипмиссии. "Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, наша страна открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному и равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - добавил Антонов.

Выступая перед гостями, он упомянул и о том, что в России начинается чемпионат мира по футболу. По словам Антонова, примечательно, что, "по данным Международной федерации футбола, болельщики из США лидируют по количеству приобретенных билетов на чемпионат среди иностранцев". "Надеемся, что все, кто приедет в Россию, получат незабываемые впечатления не только от турнира, но и от знакомства с нашей богатой культурой, историей и природными достопримечательностями", - резюмировал дипломат.

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Антонов, Анатолий Иванович Путин, Владимир Владимирович
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