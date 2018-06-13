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Партия "Народный альянс" выдвинула кандидата на пост новосибирского губернатора

Политика
13 июня, 6:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июня. /ТАСС

Документы для участия в выборах первым подал Георгий Михайлов

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НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Новосибирское региональное отделение партии "Народный альянс" выдвинуло Георгия Михайлова кандидатом на пост губернатора Новосибирской области. Он стал первым, кто подал документы для участия в выборах, которые состоятся 9 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"Георгий Михайлов подал документы 11 июня. Пока что он один", - сообщили в пресс-службе.

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Биография экс-главы Новосибирской области Владимира Городецкого

Согласно данным ГАС "Выборы", Михайлову 58 лет, он родился в селе Баган Новосибирской области, в 1985 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Сейчас работает заместителем директора по развитию в компании "Центр правовой помощи".

В 2016 году Михайлов от партии "Коммунисты России" участвовал в выборах депутатов Государственной Думы.

Ранее о намерении выдвинуть кандидатов на пост главы Новосибирской области заявили три политические партии: "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия". Еще несколько пока не приняли окончательного решения об участии в выборах.

Досрочные выборы

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

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