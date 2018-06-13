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Грушко: Россия учитывает планы НАТО при военном планировании

Политика
13 июня, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Со стороны Москвы будут приняты все военно-технические меры, которые надежно гарантируют безопасность, отметил замглавы МИД РФ

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия учитывает действия и заявления Североатлантического альянса (НАТО) в процессе военного планирования. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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"Разумеется, мы за всем внимательно следим. Наши оценки о приготовлении альянсом на восточном фланге хорошо известны. Исходим из того, что это существенное ухудшение состояния военной безопасности в Европе. С нашей стороны будут приняты все военно-технические меры, которые надежно гарантируют нашу безопасность и обороноспособность", - сказал он.

"Тут не должно быть никаких сомнений. Я уверен в том, что и в НАТО прекрасно понимают, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, каким образом развивается процесс военного строительства альянса", - добавил высокопоставленный дипломат.

7 июня министры обороны стран - членов НАТО согласовали инициативу по повышению боеготовности альянса. Согласно проекту, к 2020 году альянс должен дополнительно обладать не менее чем 30 механизированными батальонами, 30 боевыми кораблями, 30 авиаэскадрильями, готовыми к развертыванию в течение 30 и менее дней.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
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