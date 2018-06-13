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Госдума продлила весеннюю сессию до 29 июля

Политика
13 июня, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Такое решение связано с необходимостью синхронизации работы депутатов с деятельностью кабмина

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума продлила весеннюю сессию нижней палаты на одну неделю - до 29 июля.

Соответствующий проект постановления депутаты приняли на пленарном заседании в среду.

"Предлагается предусмотреть, что вместо региональной недели с 23 по 29 июля 2018 года будут проводиться пленарные заседания Госдумы, заседания Совета Думы, работа комитетов, комиссий и фракций", - говорится в сопроводительных документах.

Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, это решение связано с необходимостью синхронизации работы депутатского корпуса с деятельностью кабинета министров, "потому что правительство инициирует порядка 50% законопроектов".

Осенняя сессия Госдумы начнется 27 августа с работы депутатов с избирателями.

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