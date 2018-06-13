Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Ивана Абрамова и Надежды Колесниковой

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду досрочно прекратила полномочия депутатов Ивана Абрамова (ЛДПР) и Надежды Колесниковой ("Единая Россия").

Решение было принято на основании личных заявлений парламентариев.

Абрамов был избран в Госдуму 7-го созыва по одномандатному округу в Амурской области. Как пояснил ранее ТАСС вице-спикер нижней палаты от либерал-демократов Игорь Лебедев, решение Абрамова о сдаче мандата связано с возможным переходом в Совет Федерации: его кандидатуру намерены выдвинуть в верхнюю палату парламента от кандидата в губернаторы Приамурья.

Колесникова была избрана депутатом по одномандатному округу в Самарской области. Решение сложить полномочия связано с переходом на другую работу, пояснили во фракции "Единая Россия".