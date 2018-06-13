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Путин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР

Политика
13 июня, 11:02 UTC+3

Встреча состоится 14 июня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам завтра будет иметь встречу с президентом Путиным", - сказал Песков.

Ранее агентство ЦТАК сообщило о планах Ким Ён Нама посетить Россию и побывать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Церемония открытия состоится 14 июня на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии.

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