Путин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам завтра будет иметь встречу с президентом Путиным", - сказал Песков.

Ранее агентство ЦТАК сообщило о планах Ким Ён Нама посетить Россию и побывать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Церемония открытия состоится 14 июня на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии.