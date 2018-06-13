Песков с иронией отнесся к статьям в СМИ о контактах РФ с "главным спонсором" Brexit

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией отнесся к заявлениям в СМИ о контактах представителей России в Великобритании с бизнесменом Арроном Бэнксом.

Песков уточнил у журналистки, задававшей вопрос, кто такой Бэнкс, и получил ответ - "главный спонсор Brexit".

"То есть Brexit устроил один бизнесмен в Великобритании? Это новая информация, нам предстоит ее проанализировать", - сказал пресс-секретарь.

Газета The Sunday Times 10 июня обвинила бизнесмена Аррон Бэнкс в связях с Москвой. По ее данным, власти России неоднократно выходили на связь с Бэнксом, который финансировал кампанию Leave.EU, агитировавшую за Brexit. По утверждению издания, у Бэнкса, который оказывал финансовую поддержку Brexit, состоялись три встречи с российским послом в Великобритании Александром Яковенко, что, по мнению издания, вновь поднимает вопрос о попытках Москвы повлиять на исход референдума 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь выходит из Европейского союза.

Песков, комментируя такой подход, отметил, что "с российским послом в Лондоне и британским послом здесь [в РФ] встречаются сотни бизнесменов".

Сам Бэкнс заявил в воскресенье в интервью агентству Reuters, что не получал никакой финансовой помощи от России за агитацию в пользу Brexit. Предприниматель отметил, что во всей своей жизни еще не сталкивался со столь искусственным образом сверстанной статьей, где сводились бы воедино факты, никак не связанные между собой.