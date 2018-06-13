Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков с иронией отнесся к статьям в СМИ о контактах РФ с "главным спонсором" Brexit

Политика
13 июня, 11:05 UTC+3

Пресс-секретарь президента России отметил, что с послом РФ в Лондоне "встречаются сотни бизнесменов", как и с послом Великобритании в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией отнесся к заявлениям в СМИ о контактах представителей России в Великобритании с бизнесменом Арроном Бэнксом.

Песков уточнил у журналистки, задававшей вопрос, кто такой Бэнкс, и получил ответ - "главный спонсор Brexit".

"То есть Brexit устроил один бизнесмен в Великобритании? Это новая информация, нам предстоит ее проанализировать", - сказал пресс-секретарь.

Газета The Sunday Times 10 июня обвинила бизнесмена Аррон Бэнкс в связях с Москвой. По ее данным, власти России неоднократно выходили на связь с Бэнксом, который финансировал кампанию Leave.EU, агитировавшую за Brexit. По утверждению издания, у Бэнкса, который оказывал финансовую поддержку Brexit, состоялись три встречи с российским послом в Великобритании Александром Яковенко, что, по мнению издания, вновь поднимает вопрос о попытках Москвы повлиять на исход референдума 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь выходит из Европейского союза.

Песков, комментируя такой подход, отметил, что "с российским послом в Лондоне и британским послом здесь [в РФ] встречаются сотни бизнесменов".

Сам Бэкнс заявил в воскресенье в интервью агентству Reuters, что не получал никакой финансовой помощи от России за агитацию в пользу Brexit. Предприниматель отметил, что во всей своей жизни еще не сталкивался со столь искусственным образом сверстанной статьей, где сводились бы воедино факты, никак не связанные между собой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Яковенко, Александр Владимирович
Темы
Brexit
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
"Амкар" не прошел лицензирование РФС и не сыграет в РФПЛ в следующем сезоне
4
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости