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Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений

Политика
13 июня, 11:10 дата обновления: 13 июня, 11:17 UTC+3

Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал 7 июня, о тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу в России было понятным и не требующим пояснений.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу пояснить слова главы государства.

"Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду", - сказал Песков. "Здесь сказано достаточно однозначно", - напомнил он.

"Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует чемпионат мира и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную", - отметил Песков. "Президент Путин весьма однозначно ответил", - сказал он.

Во время "Прямой линии" 7 июня Путин выразил надежду, что в период чемпионата "до провокаций [со стороны Киева в адрес Донбасса] дело не дойдет". "А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - заявил тогда он.

Президент РФ высказал мнение о том, что провокации говорят о неспособности действующего украинского руководства решить проблему. Он подчеркнул, что обстрелы Донбасса - "это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата - восстановления территориальной целостности страны". "Посмотрим, как будет ситуация развиваться, а мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках минского процесса и минских договоренностей", - пообещал он.

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