Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: Китай и РФ играют ключевую роль в переговорном процессе между США и КНДР

Политика
13 июня, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Эта роль будет так же востребована в дальнейшем, считает парламентарий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что ключевую роль в переговорном процессе по КНДР играют Россия и Китай.

"Однозначно, эта роль ведущая, ключевая. Я убежден, что и саммита КНДР и США просто не получилось бы, если бы не было позиции России и Китая", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос. "Уверен в том, что эта роль и дальше будет так же востребована", - добавил Косачев.

По мнению сенатора, для оптимизации процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове также важна международная дипломатия. "Шестерка" (РФ, КНР, США, Республика Корея, КНДР и Япония - прим. ТАСС) будет иметь здесь ключевое значение, чтобы добиваться того, чтобы обе стороны выполняли достигнутые договоренности", - заключил он.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, содержание которого, однако, официально еще не раскрывалось. Согласно документу, с которым ознакомились американские журналисты, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Викторович
Страны
США КНДР Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
"Амкар" не прошел лицензирование РФС и не сыграет в РФПЛ в следующем сезоне
4
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости