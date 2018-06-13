Косачев: Китай и РФ играют ключевую роль в переговорном процессе между США и КНДР

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что ключевую роль в переговорном процессе по КНДР играют Россия и Китай.

"Однозначно, эта роль ведущая, ключевая. Я убежден, что и саммита КНДР и США просто не получилось бы, если бы не было позиции России и Китая", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос. "Уверен в том, что эта роль и дальше будет так же востребована", - добавил Косачев.

По мнению сенатора, для оптимизации процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове также важна международная дипломатия. "Шестерка" (РФ, КНР, США, Республика Корея, КНДР и Япония - прим. ТАСС) будет иметь здесь ключевое значение, чтобы добиваться того, чтобы обе стороны выполняли достигнутые договоренности", - заключил он.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, содержание которого, однако, официально еще не раскрывалось. Согласно документу, с которым ознакомились американские журналисты, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.