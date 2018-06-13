Песков: встреча лидеров США и КНДР подтверждает безальтернативность политического решения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Факт встречи лидеров США и КНДР подтверждает безальтернативность политического метода урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Такое мнение по итогам состоявшегося в Сингапуре саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Результаты этой встречи субстантивно предстоит еще анализировать, но сам по себе факт того, что такая встреча состоялась, и прямой непосредственный диалог был начат, можно только приветствовать, - сказал представитель Кремля. - Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию с той критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворения".

При этом Песков подчеркнул, что в таких сложных условиях надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье не приходится.

"Но сам по себе факт встречи подтверждает правоту российской стороны и президента [РФ Владимира] Путина, который говорил, что нет альтернативы политико- дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова. И единственно возможный путь - это путь прямого непосредственного диалога", - подытожил пресс- секретарь президента.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице Capella на сингапурском острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, содержание которого, однако, официально еще раскрывалось. С его текстом ознакомились американские журналисты, которые утверждают, что КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.