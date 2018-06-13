Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: встреча лидеров США и КНДР подтверждает безальтернативность политического решения

Политика
13 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что подобные встречи способствуют разрядке напряженности на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Факт встречи лидеров США и КНДР подтверждает безальтернативность политического метода урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Такое мнение по итогам состоявшегося в Сингапуре саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

"Результаты этой встречи субстантивно предстоит еще анализировать, но сам по себе факт того, что такая встреча состоялась, и прямой непосредственный диалог был начат, можно только приветствовать, - сказал представитель Кремля. - Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию с той критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворения".

При этом Песков подчеркнул, что в таких сложных условиях надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье не приходится.

"Но сам по себе факт встречи подтверждает правоту российской стороны и президента [РФ Владимира] Путина, который говорил, что нет альтернативы политико- дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова. И единственно возможный путь - это путь прямого непосредственного диалога", - подытожил пресс- секретарь президента.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице Capella на сингапурском острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, содержание которого, однако, официально еще раскрывалось. С его текстом ознакомились американские журналисты, которые утверждают, что КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
"Амкар" не прошел лицензирование РФС и не сыграет в РФПЛ в следующем сезоне
4
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости