Лавров: РФ будет добиваться от НАТО уважения договоренностей о неделимости безопасности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия намерена добиваться от Североатлантического альянса уважения договоренностей о недопустимости разделительных линий и о необходимости обеспечения неделимости безопасности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Котзиасом.

"Мы изложили нашим греческим коллегам оценки происходящего в военно-политической сфере на нашем общем континенте, имея в виду прежде всего наращивание военной активности США и НАТО вблизи российских границ, - отметил глава МИД РФ. - Мы будем продолжать добиваться от наших коллег в рамках НАТО уважения всех тех договоренностей, которые были провозглашены на политическом уровне и на высшем политическом уровне о недопустимости разделительных линий и о необходимости обеспечивать неделимость безопасности, когда никто свою безопасность за счет других не должен укреплять".

"И Россия, и Греция, - продолжил он, - считают, что российско-еэсовский диалог - диалог между Москвой и Брюсселем - нуждается в оздоровлении, и мы ценим конструктивный настрой в этой связи наших греческих партнеров".

Региональные конфликты

Российский министр констатировал близость или совпадение позиций обеих стран по урегулированию региональных конфликтов. "Мы обменялись мнениями, конечно же, по кипрскому урегулированию, - сказал он. - И Россия, и Греция здесь выступают за решение этой застарелой проблемы на основе выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договоренностей между двумя общинами".

"Мы заинтересованы в том, чтобы проблемы Западных Балкан были урегулированы в соответствии с чаяниями народов, находящихся там стран, - добавил Лавров. - Это касается и косовского урегулирования на основе резолюции 1244 СБ ООН. Близки позиции у наших стран и в том, что касается различных кризисов в регионе Ближнего Востока и севера Африки, включая необходимость выполнения резолюции 2254 по сирийскому урегулированию".

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что проинформировал греческого коллегу о состоявшемся 11 июня в Берлине заседании нормандского формата на уровне министров иностранных дел. "Мы подтвердили нашу позицию по украинскому урегулированию, - подчеркнул Лавров. - Мы твердо исходим из того, что альтернативы минскому Комплексу мер не существует и он должен строго выполняться в том виде, в каком он был одобрен СБ ООН".