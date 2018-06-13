Лавров: проблемы Корейского полуострова не решить только в формате США - КНДР

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Все проблемы Корейского полуострова, в том числе касающиеся процесса его денуклеаризации, едва ли можно решить в двустороннем формате США - КНДР. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, сам факт прямого контакта между лидерами США и КНДР "заслуживает поддержки". "Но, безусловно, при всей важности разрешения проблем между Соединенными Штатами и КНДР, включая и этапы денуклеаризации полуострова, и гарантии безопасности, ясно, что в двустороннем формате эти проблемы в полной мере решиться едва ли смогут", - подчеркнул Лавров.

Трудности урегулирования

Процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове займет еще много времени, и Москва надеется, что у Пхеньяна и Вашингтона хватит на это терпения, отметил глава МИД России.

"Документ, который был подписан в Сингапуре, носит явно рамочный характер. И чтобы согласовать детали, относящиеся к сложнейшей проблеме, связанной с ядерным потенциалом, потребуется очень много времени, - обратил внимание Лавров. - И надеюсь, что у переговорщиков хватит на это терпения".

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что объявление президента США Дональда Трампа о прекращении военных учений будет способствовать движению вперед в урегулировании на Корейском полуострове.

"Дальнейшему наращиванию правильного темпа будет способствовать объявление президента Трампа о том, что на данном этапе нет нужды в проведении очередных американо-южнокорейских учений", - сказал министр.

Сергей Лавров призвал при обсуждении денуклеаризации Корейского полуострова уделять особое внимание терминам.

"Например, многие комментаторы, высказывая свое мнение о произошедшем, заявляют, что достигнута договоренность о денуклеаризации Северной Кореи, - указал Лавров в среду на пресс-конференции. - Но сам Пхеньян, как и все мы, Россия, Китай да и международное сообщество в целом всегда говорили о денуклеаризации всего Корейского полуострова. Разница существенная, как вы видите".