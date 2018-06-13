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Медведев освободил Журавского от должности замминистра культуры РФ

Политика
13 июня, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Решение было принято по просьбе самого статс-секретаря, сообщается на сайте кабмина

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Александр Журавский

Александр Журавский

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Журавского от должности статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Освободить Журавского Александра Владимировича от должности статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Журавский курировал в министерстве деятельность Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а также Нормативно-правового департамента.

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