Медведев освободил Журавского от должности замминистра культуры РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Журавского от должности статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Освободить Журавского Александра Владимировича от должности статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Журавский курировал в министерстве деятельность Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а также Нормативно-правового департамента.