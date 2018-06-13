Лавров: Россия поддержит переименование Македонии, если это отвечает интересам сторон

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия поддержит объявленную накануне договоренность о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония, если она отвечает интересам всех сторон. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с греческим коллегой Никосом Котзиасом.

"Мы всегда подчеркивали, что выступаем за нахождение договоренности по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственных сроков и условий, и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкую общественную поддержку, - сказал Лавров. - Надеюсь, что объявленная вчера договоренность была именно такой".

Во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев на пресс-конференции заявил, что Скопье и Афины пришли к решению проблемы. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, шел четверть века. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.