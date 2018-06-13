Медведев освободил от должности двух заместителей министра по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности двух заместителей министра РФ по развитию Дальнего Востока. Соответствующие документы, подписанные главой кабмина 11 июня, опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

"Освободить Осипова Александра Михайловича от должности первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока по его просьбе",- говорится в тексте распоряжения.

Другим документом премьер освободил от должности заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, который работал в этой должности с 11 марта 2015 года.