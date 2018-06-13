Кандидатом в мэры Москвы от "Национального курса" выдвинули главного редактора газеты

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич выдвинут региональным отделением политической партии с одноименным названием в мэры Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Ганич Денис Сергеевич 1984 года рождения, главный редактор газеты "Национальный курс", выдвинут региональным отделением в Москве политической партии "Национальный курс", - сказал Реут.

Согласно информации на официальном сайте партии, она создана активистами Национально-освободительного движения. Как следует из данных Минюста, партия была зарегистрирована в 2013 году.

Ранее документы в Мосгоризбирком для выдвижения в кандидаты мэра Москвы подали десять человек.

Для регистрации кандидатом на выборах необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в поддержку выдвижения кандидата подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.