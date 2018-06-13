Путин и Моралес осудили неправомерное применение санкций

ТАСС, 13 июня. Президенты России и Боливии приняли совместное заявление по итогам переговоров в Кремле. Лидеры "наметили пути укрепления взаимодействия и сотрудничества между Россией и Боливией, продвижения совместных подходов в рамках многосторонних форумов, подчеркнули верховенство права в международных делах, важность постоянных усилий, направленных на обеспечение международного мира и безопасности, укрепления устойчивого развития и уважения прав человека".

Владимир Путин и Эво Моралес осудили "неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, использование односторонних принудительных мер, в том числе экономических санкций".

"Отмечая необходимость мирного урегулирования разногласий между членами мирового сообщества политическими и дипломатическими средствами, стороны подтвердили приверженность уважению принципов доброй воли, суверенного равенства государства, невмешательства во внутренние дела других государств, осудили неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, использование односторонних принудительных мер, в том числе экономических санкций, а также попытки насильственного свержения законных правительств, противоречащие нормам международного права, наносящие ущерб суверенитета государств и препятствующие поощрению и защите прав человека", - говорится в тексте заявления.

Борьба с террором

Президенты "согласились продолжить тесную координацию действий по проблематике химического разоружения и нераспространения химического оружия в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее ООН, а также в других международных организациях".

Как говорится в заявлении, эта координация будет вестись "в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".

Президенты также высказались "за консолидацию усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом, включая противодействие его финансированию, трансграничному перемещению иностранных террористов-боевиков, террористической идеологии и пропаганде, при центральной координирующей роли ООН и Совета безопасности ООН на основе норм и принципов международного права, в том числе на основе уважения суверенитета, независимости и равенства всех государств, невмешательства в их внутренние дела". "Главы двух государств подчеркнули недопустимость использования террористических организаций и проблематики борьбы с терроризмом в геополитических целях и в целях дестабилизации правительств отдельных государств", - подчеркивается в документе.

Согласно тексту заявления, лидеры двух стран выразили особую заинтересованность в том, "чтобы обновленная международная архитектура отражала разнообразие современного мира", в связи с чем они признали необходимым продолжение переговоров по вопросу реформы СБ ООН для повышения представительности этого органа, "несущего основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности". "Главы двух государств придают приоритетное значение вопросу поддержания региональной и глобальной международной безопасности и стабильности в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств, исходят из необходимости укрепления режима ядерного нераспространения с опорой на Договор о нераспространении ядерного оружия", - говорится в совместном документе.

Стороны также выразили свою готовность развивать на политическом уровне и по линии спецслужб сотрудничество в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом огнестрельного оружия, коррупцией и др. вызовами и угрозами общественной безопасности.

Сотрудничество в сфере ВТС

Лидеры стран также "подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе в рамках Соглашения между правительством РФ и правительством многонационального государства Боливия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного 16 февраля 2009 года и Соглашения между Минобороны РФ и минобороны Боливии о военном сотрудничестве, подписанного 6 сентября 2016 года.

Кроме того президенты договорились об укреплении двустороннего взаимодействия в области использования атомной энергии в мирных целях в соответствии с подписанным в сентябре 2017 года генеральным контрактом на проектирование, поставки и сооружение Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, а также о расширении сотрудничества в подготовке кадров в сфере ядерной науки и технологии.

Президенты также подчеркнули необходимость консолидировать международные усилия "по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, подтвердили готовность и далее вносить свой вклад в разработку и осуществление мер по сохранению космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования на благо всех государств".

Сотрудничество в сфере энергетики

Лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении двусторонних торговых и инвестиционных связей, в том числе путем реализации крупных совместных проектов. Главы государств высказались за активизацию контактов между деловыми кругами двух стран. Кроме того, они заявили о намерении продолжить сотрудничество в энергетической сфере в рамках Форума стран-экспортеров газа.

"В качестве приоритетных направлений сотрудничество двух государств президенты отметили укрепление глобальной энергетической безопасности, а также реализацию одобренной ООН цели обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, - говорится в тексте совместного заявления. - Президенты России и Боливии высоко оценили проведение IV встречи глав государств и правительств членов Форума стран - экспортеров газа в городе Санта-Крус 24 ноября 2017 года, и заявили о намерении продолжить взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере как на двусторонней основе, так и в рамках Форума".

Лидеры подчеркнули взаимную заинтересованность в сотрудничестве по вопросам развития топливно-энергетического комплекса России и Боливии, а также взаимное стремление к обмену знаниями, опытом и технологиями в целях совместной реализации проектов в области электроэнергетики. "Главы двух государств высказались за расширение применения природного газа как экономически эффективного и экологически чистого вида топлива, способствующего реализации резолюции Генассамблеи ООН "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" и положений Парижского соглашения по климату", - также говорится в тексте документа.

Эво Моралес выразил готовность содействовать развитию связей РФ с интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна, прежде всего в период председательства Боливии в Сообществе латиноамериканских и карибских государств в 2019 году. Стороны договорились активизировать работу в рамках механизма политического диалога и сотрудничества между РФ и государствами-членами и ассоциированными членами Южноамериканского общего рынка, а также между РФ и Боливарианским альянсом для народов Америки.

Противодействие незаконному обороту наркотиков

Президенты условились совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков и противостоять преступлениям в этой сфере.

"Лидеры двух государств подтвердили договоренность совместно бороться с незаконным оборотом наркотических средств и связанными с ним преступлениями в рамках Плана совместных действий по сотрудничеству в борьбе с наркотиками на период 2018-2020 годов, подписанного РФ и Боливией в марте 2018 года в Вене", - отмечается в тексте совместного заявления.

Развитие туризма

Владимир Путин и Эво Моралес считают важным проводить обмен информацией между странами "о туристических продуктах, маршрутах и достопримечательностях России и Боливии в целях стимулирования сотрудничества в области туризма".

Кроме того, лидеры "отметили необходимость укрепления сотрудничества по вопросам защиты, сохранения, оценки и распространения материального и нематериального культурного наследия, а также необходимость принятия мер, способствующих борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и их возвращению в том случае, если они стали объектом кради, грабежа, противоправных раскопок, незаконных перемещения или продажи".

Главы государств также выразили "готовность развивать взаимодействие в области культуры, образования, науки, в том числе при подготовке специалистов по приоритетным для боливийской стороны специальностям с предоставлением Боливии российских государственных стипендий". Путин и Моралес высказались за проведение регулярных студенческих обменов и стажировок боливийских студентов в российских вузах.

"Стороны договорились активизировать работу по согласованию проекта межправсоглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней", - отмечается в документе.

Другие области сотрудничества

Путин и Моралес также выразили заинтересованность в сотрудничестве в области охраны окружающей среды и водных ресурсов, а также в использовании технологических достижений РФ и боливийского опыта в этой сфере для сохранения и восстановления природы.

Стороны также выразили заинтересованность в сотрудничестве по вопросам соцзащиты, трудовых отношений, занятости, производственной безопасности и договорились обмениваться лучшими практиками.