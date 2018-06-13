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Путин утвердил состав администрации президента

Политика
13 июня, 16:04 дата обновления: 13 июня, 16:52 UTC+3

Антон Вайно, Дмитрий Песков, Сергей Кириенко, Алексей Громов и другие ключевые чиновники сохранили свои посты

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Вайно руководителем администрации главы государства, свои посты в руководстве Кремля сохранили также два первых замглавы администрации - Сергей Кириенко и Алексей Громов, замглавы - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и заместители главы администрации Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Биография Дмитрия Пескова

Соответствующие указы президента РФ опубликованы в среду на сайте Кремля.

"Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем Администрации президента Российской Федерации", - говорится в одном из указов. Вайно возглавляет администрацию Кремля с августа 2016 года.

Также подписаны указы о переназначении первых заместителей руководителя АП РФ - Алексея Громова (занимает этот пост с 2012 года) и Сергея Кириенко (на этом посту с октября 2016 года), заместителей руководителя АП РФ - Владимира Островенко (с августа 2016 года, до этого - руководитель президентского протокола) и Магомедсалама Магомедова (с 2013 года, до этого - президент Дагестана).

Дмитрий Песков находится на посту с 2012 года.

Президент также подписал указы о переназначении шести своих советников. Герман Клименко и Сергей Григоров освобождены от своих постов.

Кроме того, Путин подписал указы о назначении на посты помощников главы государства. Глава государства освободил от должностей Владимира Кожина и Евгения Школова. 

Путин переназначил Михаила Кротова полпредом президента в Конституционном суде.

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Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Глазьев, Сергей Юрьевич Кожин, Владимир Игоревич Песков, Дмитрий Сергеевич Клименко, Герман Сергеевич Кобяков, Антон Анатольевич Кротов, Михаил Валентинович Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
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