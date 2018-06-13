Путин освободил Клименко от должности советника президента

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей советников президента РФ Германа Клименко и Сергея Григорова.

Также подписаны указы о переназначении шести советников. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля. Советниками президента РФ вновь назначены Сергей Глазьев (занимает этот пост с июня 2012 года), Владимир Толстой (с мая 2012 года), Михаил Федотов, возглавляющий также президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (советник президента с 2010 года), 86-летний Вениамин Яковлев (советник президента с 2005 года), Антон Кобяков (с апреля 2014 года, до этого глава президентской канцелярии), Александра Левицкая (с августа 2013 года).

Еще одним указом президент переназначил руководителем протокола главы государства Владислава Китаева (занимает этот пост с 2016 года).