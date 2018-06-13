Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин освободил Клименко от должности советника президента

Политика
13 июня, 16:58 UTC+3

Также подписаны указы о переназначении шести советников

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей советников президента РФ Германа Клименко и Сергея Григорова.

Также подписаны указы о переназначении шести советников. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля. Советниками президента РФ вновь назначены Сергей Глазьев (занимает этот пост с июня 2012 года), Владимир Толстой (с мая 2012 года), Михаил Федотов, возглавляющий также президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (советник президента с 2010 года), 86-летний Вениамин Яковлев (советник президента с 2005 года), Антон Кобяков (с апреля 2014 года, до этого глава президентской канцелярии), Александра Левицкая (с августа 2013 года).

Еще одним указом президент переназначил руководителем протокола главы государства Владислава Китаева (занимает этот пост с 2016 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Клименко, Герман Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил Клименко от должности советника президента
2
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
3
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
4
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
7
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости