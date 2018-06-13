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Грызлов заявил о необходимости включить в списки на обмен в Донбассе граждан России

Политика
13 июня, 18:03 дата обновления: 13 июня, 18:10 UTC+3

Киев в одностороннем порядке исключил некоторых россиян из списков во время обмена в Донбассе в декабре прошлого года

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Полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов

Полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов считает необходимым вернуться к вопросу о возвращении в списки на обмен пленными граждан РФ, которые были исключены Киевом в одностороннем порядке во время предыдущего обмена в Донбассе в декабре прошлого года.

"Для реализации задачи обмена по принципу "всех на всех" российская делегация настаивает вернуть в список лиц для обмена граждан России, удерживаемых украинской стороной в связи с событиями на юго-востоке Украины". - заявил он в среду в Минске после очередного заседания контактной группы.

По словам Грызлова, все участники контактной группы подтвердили значимость минского формата для разрешения конфликта на Украине.

Он напомнил, что впервые контактная группа собралась 4 сентября 2014 года. С 6 мая 2015 года начали работать все четыре подгруппы. Состоялось более 80 заседаний рабочих группы по безопасности, по политическим вопросам, по гуманитарным вопросам и более 70 - по экономическим вопросам. Всего состоялось 85 заседаний контактной группы. "Результатом стало существенное снижение эскалации конфликта", - отметил он.

По его словам, на сегодняшней встрече особое внимание было обращено на "выполнение обязательств сторон по разведению сил на участках в районах Золотого и Петровского".

"СММ ОБСЕ регистрирует появление в данных районах все новых вооружений ВСУ, несмотря на то, что разведение сил на данных участках было проведено полтора года назад, - сказал Грызлов. - Более того, несмотря на неоднократно принимаемые решения на участке в районе Станицы Луганской разведение сил так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ. Россия, как посредник в урегулировании конфликта, вновь обратилась к украинской стороне с призывом соблюдения договоренностей и выполнения взятых обязательств на участках разведения сил".

Одним из вопросов заседания стало также обсуждение нарушения режима прекращения огня, проинформировал российский полпред. "Сохраняется угроза безопасности мирных жителей. Россия вновь обратились к сторонам конфликта ужесточить дисциплинарную ответственность лиц виновных в нарушении РПО на линии соприкосновения", - сообщил он.

Грызлов напомнил, что в ходе встречи министров иностранных дел в "нормандском формате" в очередной раз была подчеркнута необходимость реализации мер политического урегулирования.

"Особый статус Донбасса и амнистия участникам конфликта с обеих сторон остаются безальтернативными мерами по урегулированию ситуации, - сказал полпред. - Из-за постоянных затягиваний украинской стороной предметного обсуждения этих тем в политической подгруппе, прогресса по этому направлению пока нет. Россия призывает Украину приступить к обсуждению политического урегулирования конфликта".

27 декабря 2017 года состоялся крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал тогда провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Однако число освобожденных Украиной лиц оказалось меньше, чем было оговорено ранее. В частности, из списков исключили всех граждан РФ, которые были задержаны за время конфликта на востоке страны. При этом украинские власти сослались на соглашения в рамках СНГ, которые обязывают передавать осужденных лиц только с участием МИД заинтересованной стороны.

После этого в Киеве вообще стали заявлять, что граждане РФ, а их, по данным Киева, насчитывается 23 человека, не могут быть обменены в рамках минского процесса. Вместо этого Украина выступила с предложением провести их обмен на украинских граждан, которые были осуждены и отбывают ныне наказание в России.

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