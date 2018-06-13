Слуцкий: решение США заморозить учения вблизи КНДР соответствует дорожной карте РФ и Китая

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение президента США приостановить совместные с Республикой Корея учения вблизи границ КНДР полностью лежит в духе дорожной карты России и Китая.

"Решение президента [США Дональда] Трампа приостановить американо-южнокорейские военные учения, в принципе, лежит в духе дорожной карты России и Китая, предполагающей "двойное замораживание" - прекращение ракетных испытаний со стороны КНДР в обмен на сворачивание военной активности Вашингтона и Сеула вблизи северокорейских границ", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

По его мнению, "это действительно взвешенный и последовательный шаг". "Надеюсь, что так же взвешенно и последовательно США и КНДР будут вести свой диалог дальше", - добавил глава комитета.

При этом Слуцкий считает полезным расширение состава участников переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. "Для обеспечения еще больших гарантий безопасности было бы разумно расширить состав участников переговоров за счет присоединения к ним как минимум РФ и КНР. Это способствовало бы дальнейшей разрядке, скорейшему достижению целей разоружения и объединения на Корейском полуострове", - заключил он.

Ранее Трамп на своей странице в сети Twitter заявил, что его решение приостановить американо-южнокорейские военные учения на время переговоров между США и КНДР является оправданным, поскольку Пхеньян честно ведет диалог.