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В Волгограде упразднят должность сити-менеджера после выборов в городскую думу

Политика
13 июня, 19:23 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 13, июня. /ТАСС

Выбирать главу города будет конкурсная комиссия из числа претендентов

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ВОЛГОГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Выборы в Волгоградскую городскую думу - орган местного самоуправления шестого созыва - состоятся 9 сентября этого года, после них в городе будет упразднена должность сити-менеджера. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе гордумы.

"Депутаты в среду назначили дату проведения выборов в гордуму шестого созыва на 9 сентября 2018 года. Особенность этих выборов в том, что главой Волгограда и высшим должным лицом городского округа (мэром) станет глава администрации Волгограда. И выбирать его будет конкурсная комиссия из числа претендентов, а не депутаты из своего состава, как это было раньше", - пояснили в пресс-службе.

Городская дума Волгограда избирается на пять лет, последний срок полномочий нынешнего, пятого созыва гордумы, истекает в 2018 году. В настоящее время главой Волгограда (и одновременно председателем гордумы) является Андрей Косолапов, главой администрации Волгограда (сити-менеджером) - Виталий Лихачев.

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