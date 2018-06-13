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"Единая Россия" выдвинула Глеба Никитина кандидатом в губернаторы Нижегородской области

Политика
13 июня, 20:03 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, июня. /ТАСС

Глава региона поблагодарил делегатов за оказанное доверие и сказал, что намерен активно работать над "Стратегией развития Нижегородской области до 2035 года"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборах в губернаторы региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии по итогам проведенной в среду конференции.

"Сегодня мы приняли очень важное решение: выдвинули своего кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Все члены партии будут поддерживать Глеба Сергеевича и во время избирательной кампании и после ее завершения. Главное - вести слаженную работу на благо области",- цитирует пресс-служба секретаря отделения партии Дениса Москвина.

Никитин поблагодарил делегатов за оказанное доверие и сказал, что намерен активно работать над "Стратегией развития Нижегородской области до 2035 года". "Стратегия" - не просто декларативный документ, в нем заключены цели, которые поставил перед нами президент РФ Владимир Путин", - отметил он.

В список участников внутрипартийного предварительного голосования были включены четыре кандидатуры. Помимо Никитина в нем приняли участие председатель Нижегородского регионального отделения союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, глава местного самоуправления Первомайского района Елена Лебеднова и депутат законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков.

Ранее депутаты Законодательного собрания Нижегородской области назначили выборы губернатора региона на 9 сентября.

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