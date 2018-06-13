Небензя призвал СБ ООН задуматься о смягчении санкций, введенных против КНДР

ООН, 13 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен задуматься о шагах в направлении ослабления санкций, введенных против КНДР. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, комментируя возможность смягчения рестрикций после саммита с участием лидеров США и КНДР.

"Я думаю, что вполне естественно, что нам нужно думать о шагах в этом направлении", - сказал дипломат. По его словам, Пхеньян демонстрирует готовность к денуклеаризации, это "должно быть взаимным, должно быть движение навстречу". "Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги", - добавил Небензя.

Постпред РФ, в июне выполняющий функции председателя Совета Безопасности ООН, поддержал идею организации Соединенными Штатами брифинга для членов Совбеза по итогам саммита в Сингапуре. "У нас даже не было возможности обсудить это между собой. Саммит только завершился, я еще не видел [постпреда США] Никки [Хейли] с тех пор. Возможно, да, будет интересно выслушать тех, кто напрямую был вовлечен [в переговоры], их оценки результатов", - отметил дипломат.

Комментируя прогресс в переговорах, постпред РФ при ООН в среду высказал мнение, что события последних месяцев укладываются в представленный Россией и Китаем в прошлом году план, который предполагает пошаговое урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР. "То, что происходит на Корейском полуострове, - это на самом деле то, что предложили Россия и Китай в прошлом году, - подчеркнул Небензя. - Мы видим движение в этом направлении".

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные им испытания баллистических ракет и ядерного оружия.