ЦИК назначит довыборы в Госдуму по семи одномандатным округам на 9 сентября

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг примет постановление о назначении дополнительных выборов в Госдуму. Голосование пройдет 9 сентября в семи одномандатных округах.

Согласно проекту повестки заседания ЦИК, опубликованному на сайте ведомства, будет рассмотрен вопрос "о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам".

Как ожидается, 15 июня постановление будет официально опубликовано, и с этого момента начнется избирательная кампания.

За минувший год вакантными стали семь из 450 мест в Госдуме. Округ №180 освободился в Тверской области, депутат от которой Владимир Васильев (экс-глава фракции "Единой России" в нижней палате) был назначен врио главы Дагестана, в двух округах Саратовской области (№163 и №165) возникли вакансии из-за ухода из Госдумы единоросса Михаила Исаева и кончины его коллеги по фракции Олега Грищенко. В Нижегородской области одномандатный округ №129 освободился, когда единоросс Владимир Панов сменил депутатское кресло на пост мэра Нижнего Новгорода. В Калининградской области (округ №98) сложилась аналогичная ситуация: депутат от "Единой России" Алексей Силанов стал мэром Калининграда.

13 июня сложили полномочия еще два депутата-одномандатника: член фракции ЛДПР Иван Абрамов и единоросс Надежда Колесникова. Абрамов был избран по одномандатному округу №71 в Амурской области, Колесникова - по округу №158 в Самарской области. Как пояснил ранее ТАСС вице-спикер нижней палаты от либерал-демократов Игорь Лебедев, решение Абрамова о сдаче мандата связано с возможным переходом в Совет Федерации: его кандидатуру намерены выдвинуть в верхнюю палату парламента от кандидата в губернаторы Приамурья. Колесникова оставила депутатское кресло в связи с переходом на другую работу, пояснили во фракции "Единая Россия".

"Единая Россия", возможно, проведет дополнительные праймериз, чтобы определить кандидатов на довыборы по двум освободившимся в последний момент округам, сообщил ТАСС источник в партии. Общие праймериз, которые являются обязательными в партии для отбора кандидатов на выборы всех уровней, прошли 3 июня.

Какие еще выборы пройдут 9 сентября

Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что в соответствии с законом дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам могут быть назначены не позднее 15 июня. Довыборы в Госдуму, согласно недавно принятым поправкам, проходят только в единый день голосования, который в этом году приходится на 9 сентября.

Кроме того, в этот день в 33 регионах России пройдут выборы губернаторов и заксобраний. Глав субъектов изберут в ходе прямых выборов в 22 регионах, еще в четырех руководителя выберут депутаты законодательного собрания. В 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - городских дум административных центров.

Также 9 сентября пройдет множество муниципальных выборов.