"Партия Роста" первой выдвинула кандидата на пост главы Хакасии

14 июня, ТАСС. "Партия Роста" первой выдвинула претендента на участие в выборах главы Республики Хакасия, которые состоятся в сентябре, - им стал председатель хакасского отделения партии Александр Мяхар. Об этом сообщается на сайте республиканского избиркома.

"Мяхар Александр Владимирович, председатель регионального отделения всероссийской политической партии "Партия Роста" в Республике Хакасия. Дата выдвижения - 13.06.2018 г.", - указывается на сайте.

Согласно данным ГАС "Выборы", Мяхару 42 года, он родился в Абакане. Политик закончил Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, в настоящее время является директором ООО "Современные технологии".

Выборы главы Хакассии пройдут в единый день голосования 9 сентября. Ранее о своих планах принять участие в выборах заявил действующий глава региона Виктор Зимин.