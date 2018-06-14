Врио главы Новосибирской области победил в праймериз "Единой России" к выборам губернатора

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Региональная партийная конференция "Единой России" в четверг выбрала врио главы Новосибирской области Андрея Травникова кандидатом от партии для участия в выборах губернатора. За него проголосовали 159 из 184 участников конференции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения.

"За Травникова проголосовали 159 из 184 участников конференции" - сообщили в пресс-службе.

Кроме Травникова, для участия в праймериз в мае были отобраны еще три кандидата: ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев, исполнительный директор Исторического общества Сибирского федерального округа Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района области Вячеслав Ярманов.

В соответствии с положением о порядке проведения праймериз каждый участник предварительного голосования должен был встретиться с секретарями не менее половины первичных и местных отделений партии в регионе. Ранее кандидатуру Травникова поддержали члены политсовета "Единой России" и участники всех 44 местных партийных конференций.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Травникова, который занимал пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября, в единый день голосования.