Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Новосибирской области победил в праймериз "Единой России" к выборам губернатора

Политика
14 июня, 9:03 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, июня. /ТАСС

За Андрея Травникова проголосовали 159 из 184 участников региональной партийной конференции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников

© Петр Ковалев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Региональная партийная конференция "Единой России" в четверг выбрала врио главы Новосибирской области Андрея Травникова кандидатом от партии для участия в выборах губернатора. За него проголосовали 159 из 184 участников конференции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения.

"За Травникова проголосовали 159 из 184 участников конференции" - сообщили в пресс-службе.

Смотрите также

Новосибирская область потратит на выборы губернатора почти вдвое больше, чем в 2014 году

Мэр Новосибирска Локоть не будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначили на 9 сентября

Врио главы Новосибирской области Травников намерен участвовать в выборах губернатора

Кроме Травникова, для участия в праймериз в мае были отобраны еще три кандидата: ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев, исполнительный директор Исторического общества Сибирского федерального округа Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района области Вячеслав Ярманов.

В соответствии с положением о порядке проведения праймериз каждый участник предварительного голосования должен был встретиться с секретарями не менее половины первичных и местных отделений партии в регионе. Ранее кандидатуру Травникова поддержали члены политсовета "Единой России" и участники всех 44 местных партийных конференций.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Травникова, который занимал пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Персоны
Травников, Андрей Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
6
Кабмин рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости