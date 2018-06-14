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Воробьев подал в Мособлизбирком документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Политика
14 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Он стал первым подавшим документы кандидатом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подал в Мособлизбирком документы для выдвижения кандидатом в губернаторы региона от политической партии "Единая Россия", передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Сегодня я в избирательную комиссию подал документы. После их проверки и прохождения через муниципальный фильтр я рассчитываю зарегистрироваться с 25 июня по 5 июля. Полон сил для того, чтобы реализовывать план, решать те проблемы, которые волнуют людей: благоустройство, социальная сфера, все, что связано с образованием, здравоохранением, - все является нашим приоритетом. Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать в регионе, - построить сильное, здоровое, чистое Подмосковье", - сказал Воробьев.

9 июня московское областное отделение политической партии "Единая Россия" по итогам праймериз выдвинуло Воробьева в кандидаты на пост главы региона. Как уточнила журналистам председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, Воробьев стал первым кандидатом в губернаторы, подавшим соответствующий пакет документов в избирательную комиссию.

"Мы также ждем кандидатов и от других партий. По нашей информации, сегодня будет проходить конференция по выдвижению кандидата партии "Справедливая Россия", завтра, 15 июня, свою конференцию по выдвижению кандидата проводит экологическая партия "Зеленые", на 16 июня запланированы сразу три партийные конференции - "Альянса Зеленых", КПРФ, ЛДПР, и 17 июня запланирована конференция партии "Яблоко". Наши представители посещают все конференции для того, чтобы следить за процедурой", - уточнила она.

Кандидату в губернаторы Московской области в поддержку выдвижения необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать подписи не менее 196 муниципальных депутатов в 51 муниципальном районе и городском округе региона. Выборы в Московской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования

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